4 причины сильного голода. Эндокринолог рассказала, почему вам постоянно хочется есть

Голод — это естественный сигнал, который свидетельствует о том, что организм нуждается в питательных веществах и энергии, однако некоторые люди чувствуют его постоянно, даже после того, как только что поели. Эксклюзивно для Фокуса эндокринолог Ксения Марченко рассказала о причинах постоянного голода.

Интуитивное питание построено на ощущениях, среди которых самым важным является чувство голода, однако такая система не подходит людям, которые постоянно испытывают голод в течение дня. Это приводит к тому, что целый день нужно что-то жевать. Здоровым людям рекомендуется 3-х разовое питание, с несколькими перекусами или без них. Регулярное "подъедание" не несет никакой пользы, а наоборот, вредит здоровью из-за постоянных колебаний уровня сахара в крови. Врач-эндокринолог Ксения Марченко рассказывает Фокусу, какие привычки и состояния могут вызвать постоянный голод и как с этим бороться.

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Несбалансированный рацион

Фото: Freepik

"Несбалансированный рацион, жесткие диеты и низкокалорийное питание я бы назвала основной причиной ощущения постоянного голода. Потому что пища — это, прежде всего, источник энергии. Если организм испытывает дефицит витаминов, микроэлементов и питательных веществ, он будет сигнализировать нам чувством голода. Есть хорошее выражение, мы — то, что мы едим, поэтому первый совет тем, кто часто испытывает голод, — начните вести дневник питания и оцените, достаточно ли питательных веществ вы потребляете", — советует эндокринолог.

Кофе с круассаном на завтрак и бутерброд на обед, к сожалению, не насыщают и дают кратковременное ощущение сытости, поэтому практически сразу вы снова захотите есть. Следите, чтобы в вашем рационе обязательно был белок, овощи и фрукты и углеводы — желательно сложные и цельные.

Большие перерывы между едой

"В норме пища из желудка в кишечник попадает за 2-4 часа, в зависимости от того, что мы съели. Когда желудок пустой, в головной мозг поступает сигнал и повышается гормон голода — грелин. Он стимулирует аппетит, но мы не всегда слушаем свой организм, не так ли? Часто едим, когда уже очень голодны или наоборот. Система дает сбой, нарушается чувство голода и насыщения. Поэтому второй совет — начните соблюдать режим дня и питания", — отмечает Ксения Марченко.

Отсутствие режима питания приводит к тому, что у вас отсутствуют полноценные приемы пищи, которые должны насыщать организм необходимыми нутриентами. Пропуская приемы, вы рискуете переесть в следующий, спровоцировав проблемы с пищеварением.

Некоторые эндокринные состояния и заболевания

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"Например, сахарный диабет в состоянии декомпенсации. Глюкоза — это энергия для наших клеток, как топливо в машине. Когда диабет не контролируемый, когда сахар крови высокий — будет чувство голода, потому что в первую очередь, голодные именно клетки организма", — говорит эндокринолог.

Важно обращать внимание на сигналы организма, чтобы не пропустить симптомы серьезных болезней. Если вы замечаете регулярность определенных симптомов, важно посетить врача и провести чекап организма, чтобы выявить причину проблемы. Иногда она может быть в нерегулярном питании и злоупотреблении определенными продуктами, а иногда, более серьезная.

Тиреотоксидоз

Фото: Freepik

"Состояние тиреотоксикоза — избыток гормонов щитовидной железы в организме. Так как гормоны щитовидной железы контролируют метаболизм, то тиреотоксикоз может влиять на похудение и чувство голода. Кроме частого голода будут и другие симптомы тиреотоксикоза, такие как, тахикардия, тремор рук, нарушение стула, изменения эмоциональной сферы!, — отмечает Ксения Марченко.

Если вы наладили режим питания, едите регулярно и сбалансировано, а ощущение постоянного голода не покидает вас, стоит обратиться к врачу за консультацией и дальнейшей диагностикой.

Еда наравне с физической активностью и сном играет важную роль в нашем здоровье, поэтому к питанию стоит относиться серьезно. Старайтесь употреблять больше цельных продуктов, сезонных овощей и фруктов, нежирного мяса и рыбы, цельных злаков, зато ограничьте или уберите из рациона сладости с добавленным сахаром, избыток мучных изделий и обработанные продукты.

Напомним, 8 продуктов, которые быстро утолят голод и уберегут от нездоровых перекусов.

Ранее Фокус писал о том, что влияет на гормон голода и как его нормализовать, внеся простые корректировки в свой распорядок дня и питание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.