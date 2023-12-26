Актер "Короны" раскрыл причину конфликта с принцем Гарри

Доминик Уэст даже не смог спросить совет у Гарри относительно исполнения роли его отца.

54-летний британский актер Доминик Уэст и принц Гарри, 39, больше не общаются — и актер раскрыл причину. Об этом пишет US Weekly.

"Мы вроде бы [потеряли связь, потому что] я сказал слишком много на пресс-конференции, и поэтому мы не разговаривали после этого", — объяснил исполнитель роли короля Чарльза в сериале "Корона".

Уэст объяснил, что их конфликт произошел через год после того, как они вернулись с благотворительной акции Walking With the Wounded в 2013 году — путешествия по Антарктиде с ранеными ветеранами.

Доминик Уэст

Хотя актер не уточнил подробностей, он, похоже, ссылался на свои комментарии на пресс-конференции в 2014 году.

"[Гарри] был частью команды", — сказал тогда актер.

"Кажется, он специализировался на строительстве уборных. Он построил эту невероятную зубчатую структуру из блоков, чтобы защитить от ветра, и в ней даже был держатель [туалетного] рулона".

Вспоминая свои прошлые комментарии, актер добавил: "Мне кажется, меня спросили, что мы сделали".

Принц Гарри Фото: Getty

"[И] что мы сделали, чтобы отпраздновать, когда приехали туда, и [я], пожалуй, сказал слишком много", — продолжил Уэст.

Британский актер, который участвовал в "Короне" с 5 сезона, также объяснил, что их дружба прекратилась "более 10 лет назад", и он не мог спросить у принца Гарри совет относительно роли его отца.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отправились на предрождественский отдых в Коста-Рику.

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