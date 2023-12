Кейт Миддлтон и принц Уильям подвели итоги 2023 года (видео)

В жизни принца и принцессы Уэльских был ряд важных мероприятий в течение 12 месяцев. Среди них — коронация отца Уильяма, свадьба в Иордании, парад Trooping The Colour и тому подобное.

Кейт Миддлтон и принц Уильям подвели итоги уходящего года. Роликом с воспоминаниями королевская чета делится в своем Instagram.

"2023. Спасибо всем, кто был частью нашего года", — написали будущий британский монарх и его возлюбленная под видео, на которое наложили песню Гарри Стайлса "As It Was".

Среди кадров были моменты коронации Чарльза III, отца Уильяма, которая состоялась 6 мая. Тогда супруги прибыли в Вестминстерское аббатство с дочерью Шарлоттой и сыном Луи. Между тем принц Джордж выполнил важную роль во время церемонии и стал пажем.

Также принц и принцесса Уэльские показали фото с июньского парада короля Trooping The Colour. Это неофициальный день рождения монарха. На событии Кейт Миддлтон появилась в роскошном зеленом наряде.

В частности, среди важных событий 2023 года в семье Уэльских: свадьба кронпринца Иордании Хусейна, "участие" Кейт Миддлтон в "Евровидении", теннисный турнир Уимблдон, конные скачки Royal Ascot и ряд других мероприятий.

"Это был взрыв! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вам подарит 2024", "В этом году мы видели, как Кэтрин переходила от герцогини к принцессе Уэльской, монархия не может быть в лучших руках", "Это так приятно видеть! Вы проделали невероятную работу в этом году!" — реагируют на ролик пользователи сети.

