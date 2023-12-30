Софи Тернер, Кевин Костнер и Хью Джекман: кто из знаменитостей развелся в 2023 году

В то время, когда многие знаменитости обручились и сыграли свадьбы, другие – сообщили о том, что разводятся. И если некоторые разводы мало удивили фанатов, другие шокировали. Ведь звездные пары вроде Софи Тернер и Джо Джонаса казались идеальными.

Этот год принес множество диких и скандальных расставаний, от ожидаемых, вроде Арианы Гранде и ее супруга, агента по недвижимости Далтона Гомеса, до неожиданного развода Кевина Костнера и его жены Кристин Баумгартнер. Пара, которая еще недавно вместе позировала на красных дорожках, скандально делила кастрюли и собачьи миски. Вот самые громкие разводы знаменитостей 2023 года, пишет Page Six.

Медоу Уокер и Луи Торнтон-Аллан

Дочь актера Пола Уокера Медоу Уокер с мужем Луи Торнтон-Алланом расстались после трех лет брака.

К алтарю Медоу вел друг и коллега ее покойного отца Вин Дизель

В социальных сетях Медоу сказала, что развод был "единым решением", и поделилась совместным заявлением от имени теперь уже бывшей пары.

"После трех чудесных лет брака мы пришли к соглашению мирно расстаться. Это действительно единое решение, и мы искренне надеемся, что все будут уважать наши пожелания о конфиденциальности. Мы сохраняем взаимную любовь и уважение друг к другу и продолжим поддерживать друг друга", — написала модель в Instagram .

Пара связала себя узами брака на пляже в Доминиканской Республике в октябре 2021 года. К алтарю Медоу вел друг и коллега ее покойного отца Вин Дизель.

Мэрайя Кэри и Брайан Танака

Мэрайя Кэри и Брайан Танака не были официально женаты, но они прожили вместе семь лет и казались крепкой парой.

Мэрайя Кэри и Брайан Танака

Инсайдер сообщил, что Танака, который младше Кэри на 14 лет, хотел детей, а она нет.

Кэри делит близнецов Мароккана и Монро со своим бывшим мужем Ником Кэнноном.

Кендалл Дженнер и Bad Bunny

Эта парочка знаменитостей тоже не связала себя узами брака, но новость о их расставании очень расстроила фанатов, которые надеялись на другой исход и свадебные колокола.

Кендалл Дженнер и Bad Bunny Фото: Instagram/kendalljenner

Кендалл и Bad Bunny встречались менее года. И им просто стало тяжело поддерживать отношения на расстоянии из-за постоянных разъездов.

Карди Би и Offset

Карди Би подтвердила в начале декабря, что они с Offset расстались после шести лет брака. Причиной стали слухи о том, что Offset изменял Карди с другой женщиной.

Карди Би и Offset Фото: Getty Images

"Мне не хочется это выяснять, потому что я уже минуту, как одинока. Я просто не знаю, как рассказать об этом миру", — написала певица в Instagram и заявила, что с нетерпением ждет начала 2024 года, чтобы начать все "с нуля".

Дэвид Линч и Эмили Стоффл

Сообщается, что жена Дэвида Линча Эмили Стоффл подала на развод со знаменитым режиссером после 14 лет брака в декабре 2023 года.

Дэвид Линч и Эмили Стоффл Фото: Getty

У пары, поженившейся в 2009 году, есть одна дочь, и актриса обратилась в суд с просьбой предоставить ей единоличную юридическую и физическую опеку.

Для создателя "Твин Пикса", который ранее был женат на Пегги Линч, Мэри Фиск и Мэри Суини, это четвертый брак.

Крис Эпплтон и Лукас Гейдж

Любимый парикмахер Ким Кардашьян Крис Эпплтон подал на развод со звездой сериала "Белый лотос" Лукасом Гейджем 13 ноября после всего лишь шести месяцев брака.

Крис Эпплтон и Лукас Гейдж Фото: Getty Images

Эпплтон назвал причиной раскола непримиримые разногласия и отметил, что они подписали послебрачное соглашение всего через пару недель после свадьбы в апреле.

Джоди Тернер-Смит и Джошуа Джексон

Актриса и модель Джоди Тернер-Смит подала на развод со звездой сериала "Грань" Джошуа Джексоном 2 октября 2023 года. Джоди назвала причиной расставания непримиримые разногласия.

Джоди Тернер-Смит и Джошуа Джексон Фото: Getty Images

Джошуа и Джоди связали себя узами брака на скромной свадьбе в декабре 2019 года после того, как она сделала ему предложение почти за год до этого.

У пары есть общая дочь Джени, которая родилась в 2021 году. Джексон уже начал встречаться с актрисой Лупитой Нионго.

Хью Бонневиль и Лулу Уильямс

Звезда культового сериала "Аббатство Даунтон" Хью Бонневиль и его жена Лулу Уильямс расстались после 25 лет брака.

Хью Бонневиль и Лулу Уильямс

Представитель актера подтвердил, что пара разошлась 30 сентября. У Бонневиля и Уильямс есть один ребенок, сын по имени Феликс.

Дэнни Мастерсон и Бижу Филлипс

Бижу Филлипс подала на развод с актером Дэнни Мастерсоном в сентябре после того, как его приговорили к 30 тюремного заключения за изнасилование.

Дэнни Мастерсон и Бижу Филлипс

Причиной раскола Филлипс назвала непримиримые разногласия. Пара прожила в браке почти 12 лет. У них есть 9-летняя дочь Фианна Фрэнсис.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

После 27 лет брака и двоих детей Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о своем расставании 15 сентября.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Фото: thehughjackman/instagram

"Нам повезло провести почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост ", — написал дуэт в совместном заявлении для People .

Пара, поженившаяся в 1996 году, назвала свою семью своим "высшим приоритетом", написав: "Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой".

Джо Джонас и Софи Тернер

Джо Джонас и Софи Тернер расстались после четырех лет брака. Джо Джонас подал на развод с Софи после четырех лет брака 5 сентября. В заявлении певец, у которого двое детей от актрисы "Игры престолов", заявил, что их брак "безвозвратно разрушен".

Джо Джонас и Софи Тернер Фото: Getty Images

Развод в итоге стал скандальным, когда Джо начал обвинять Софи в том, что она якобы бросила их дочерей на него и уехала на съемки. В соцсетях и СМИ развернулась кампания по защите актрисы, а журналисты стали задаваться вопросом, нет ли в заявлениях мизогинии.

Позже источники сообщили, что "развод был последним средством" для Джонаса , который "чувствовал, что исчерпал все возможности спасти брак". Софи уже начала встречаться с британским аристократом Перегрином Пирсоном.

Тина Ноулз и Ричард Лоусон

Мать Бейонсе, Тина Ноулз, 26 июля подала на развод со своим вторым мужем Ричардом Лоусоном. Причиной их расставания бизнесвумен назвала "непримиримые разногласия".

Тина Ноулз и Ричард Лоусон

Пара дружила на протяжении десятилетий, прежде чем в 2013 году они решили попробовать перевести свои отношения в другую плоскость. Два года спустя они поженились во время потрясающей церемонии на яхте в Ньюпорт-Бич, Калифорния.

Ранее она была замужем за Мэтью Ноулзом, от которого у нее есть дочери Бейонсе и Соланж.

Белла Хадид и Марк Кальман

Модель Белла Хадид и ее бойфренд Марк Кальман расстались после двух лет отношений.

Белла Хадид и Марк Кальман Фото: Getty Images

"Они были очень влюблены друг в друга, но отношения в конечном итоге исчерпали себя, и они решили положить этому конец, — рассказал источник.

София Вергара и Джо Манганьелло

Актеры София Вергара и Джо Манганьелло объявили о своем расставании в июле 2023 года. Пара поженилась на роскошной церемонии в 2015 году.

София Вергара и Джо Манганьелло Фото: Instagram sofiavergara

В заявлении пары говорится: "Мы приняли трудное решение развестись. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в этот новый этап нашей жизни".

По слухам, София и Джо были слишком разными людьми, к тому же Джо хотел детей, а София была сосредоточена на своей карьере и светской жизни. Развод прошел мирно, Вергара даже отдала Джо его любимую собачку.

Ариана Гранде и Далтон Гомес

В июле 2023 года СМИ сообщили, что певица Ариана Гранде и ее супруг Далтон Гомес тихо расстались в январе того же года и планировали развестись. "Они пришли к решению вместе", — рассказал инсайдер.

Ариана Гранде и Далтон Гомес Фото: Instagram arianagrande

Пара начала встречаться в начале 2020 года и обручилась менее чем через год. Они поженились на частной свадебной церемонии в мае 2021 года в ее особняке в Монтесито, Калифорния. Буквально сразу после развода Ариана начала встречаться с актером Итаном Слейтером, который бросил свою жену и ребенка.

Рики Мартин и Джван Йосеф

В совместном заявлении от 6 июля Рики Мартин и Джван Йосеф объявили, что разводятся после шести лет брака.

Рики Мартин и Джван Йосеф Фото: Getty Images

"Наше самое большое желание сейчас — сохранить здоровую семейную динамику и отношения, основанные на мире и дружбе, чтобы продолжить совместное воспитание наших детей, сохраняя уважение и любовь, которые мы испытываем друг к другу", — написали уже бывшие супруги.

Рики и его возлюбленный поженился в 2017 году, у них родились дочь Люсия и сын Ренн.

Тори Спеллинг и Дин Макдермотт

Звезда "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг и Дин Макдермотт объявили о своем расставании 17 июня. Пара прожила в браке 18 лет и воспитывает пятерых детей. Тори заставила поволноваться своих фанатов.

Тори Спеллинг и Дин Макдермотт с детьми Фото: Instagram torispelling

Дочь звездного покойного продюсера Аарона Спеллинга в какой-то момент едва не объявила себя банкротом, жила с детьми в трейлере и даже стала свидетельницей преступления.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

Жена Кевина Костнера Кристин Баумгартнер 1 мая подала на развод со звездой "Йеллоустоуна" после 18 лет брака.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Кристин назвала причиной их расставания "непримиримые разногласия" и попросила о совместной опеке над их тремя детьми. В итоге развод стал невероятно скандальным: Костнер выгонял бывшую жену из своего семейного дома, пара делила собачьи миски и домашнюю утварь, а Кристин требовала от актера-миллионера достаточную сумму отступных. За всем этим с изумлением наблюдали фанаты Костнера. Словом, этот развод точно можно назвать самым скандальным разводом 2023 года.

Тони Гаррн и Алекс Петтифер

В апреле модель Тони Гаррн объявила в Instagram, что она и ее муж, звезда фильма "Супер Майк" Алекс Петтифер разводятся после двух лет брака.

Тони Гаррн и Алекс Петтифер

"Мы продолжим наши отношения как друзья и родители нашего ангела Луки", — написала Гаррн в Instagram, имея в виду годовалую дочь пары.

Шеннон Доэрти и Курт Исвариенко

Шеннон Доэрти подала на развод с мужем Куртом Исвариенко 21 апреля после того, как у нее "не было другого выбора".

Публицист Доэрти Лесли Слоан намекнула на тот факт, что неверность могла быть причиной их раскола.

Шеннон Доэрти и Курт Исвариенко

Сообщается, что между актрисой и фотографом нет брачного договора, они женаты с октября 2011 года и не имеют детей.

Дэн Рейнольдс и Айя Волкман

Дэн Рейнольдс, фронтмен Imagine Dragons и его жена Ая Волкман официально объявили о расставании после более чем 10 лет брака. Пара, у которой четверо детей, рассталась еще год назад.

Дэн Рейнольдс и Айя Волкман

Позже выяснилось, что пара подавала документы на развод еще в 2018 году, но через год они помирились.

Дэн Рейнольдс уже встречается с актрисой Минкой Келли.

Эль Фаннинг и Макс Мингелла

Актриса Эль Фаннинг подтвердила свой разрыв с Максом Мингеллой, звездой "Рассказа служанки" в апреле.

Эль подтвердила, что она снова одинока, но по-прежнему "безнадежный романтик".

Эль Фаннинг и Макс Мингелла

Она и Мингелла встретились на съемках фильма "Teen Spirit" в 2018 году, а год спустя дебютировали на красной дорожке Met Gala. Свою личную жизнь они держали в тайне, за эти годы они лишь несколько раз появлялись на публике.

Неясно, когда именно их отношения закончились.

Риз Уизерспун и Джим Тот

Еще одна идеальная голливудская пара объявила о своем разводе в марте 2023 года. На момент расставания паре оставалось всего два дня до 12-й годовщины свадьбы.

Риз Уизерспун и Джим Тот Фото: Getty Images

"Мы с большой осторожностью и вниманием приняли трудное решение о разводе", — написала актриса в Instagram.

Лауреатка премии "Оскар" добавила, что "самым большим приоритетом" пары является их сын Теннесси.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

17 августа Спирс и Асгари решили расстаться в июле после года брака. Развод оказался скандальным, потому что стали появляться намеки на то, что Бритни изменяла Сэму, который был с ней несколько лет до того, как они решили сочетаться браком.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Также инсайдеры рассказывали, что пара часто скандалила и даже дралась. Но среди причин расставания называли и выкидыш Бритни. Певица не смогла справиться с этой потерей, так как очень хотела стать матерью.

Напомним, ранее Фокус писал о главных скандалах 2023 года.