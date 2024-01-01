Кэтрин Зета-Джонс с мужем и детьми встретила Новый год в Индии (фото)
Звезда экрана с семьей пообедала за праздничным столом, который назвала самым длинным в стране. Впоследствии Зета-Джонс и Дуглас поцеловались на видео.
54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, как встретила Новый 2024 год с семьей в Индии. Видео и фото звезда фильма "Маска Зорро" опубликовала в Instagram.
Зета-Джонс давно находится в стране со своим мужем, американским актером Майклом Дугласом, 79, и двумя их детьми — 23-летним Диланом и 20-летней Кэрис. Звездная семья встречала здесь также Рождество 25 декабря 2023 года.
Британская актриса показала в своих сториз фото огромного стола. По ее словам, они с Дугласом и детьми организовали обед за самым длинным столом в Индии.
Впоследствии звезда экрана поделилась веселым видео с возлюбленным, на котором они поздравили поклонников с Новым 2024 годом.
"С Новым годом, Кэтрин", — написал в комментариях старший сын Дугласа Кэмерон, который родился в союзе актера и Диандры Люкер.
Тем временем Майкл Дуглас также показал видео с женой из Индии, на котором они поцеловались.
"Поздравляю всех с Новым годом! Хорошего вам 2024 года! Много любви", — поздравил фанатов с праздником американский актер.
Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас встретили Рождество 2023 в Индии.
Также Фокус писал о поздравлении старшего сына Майкла Дугласа с днем рождения от Кэтрин Зеты-Джонс.