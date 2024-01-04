Микки Рурк призвал помогать херсонцам (видео)

Голливудский актер давно выражает свою поддержку Украине. Сейчас он собирает миллион долларов в благотворительный фонд, которым руководит его помощник Дмитрий из Украины.

71-летний американский актер Микки Рурк призвал помочь Херсону и отрыл сбор на миллион долларов. Об этом звезда фильма "Девять с половиной недель" сообщил в своем Instagram.

Голливудский актер собирает средства для благотворительного фонда "One World Aid Alliance", которым руководит его помощник из Украины Дмитрий Корнийчук, которого Рурк называет "Дима".

"Я знаю, что украинцы проходят через много очень тяжелых вещей. Ассистент и друг, с которым я работаю уже 10 лет — Дима — он из Украины и я его очень люблю. У него есть 12 членов семьи в Украине. Мое сообщение для всех украинцев и оно не имеет ничего общего с политической фигней. Желаю благословения всем вам", — отметил американский актер.

Микки Рурк

Микки Рурк планирует помочь жителям Херсона, чьи дома разрушены в результате войны. В частности, он показал в ролике кадры взорванной Каховской ГЭС в июне 2023 года.

С украинцем голливудская звезда дружит давно. Рурк даже признавался, что завещал Дмитрию свое состояние и предпочитает быть похороненным в Украине, где родился и вырос его помощник.

Дмитрий Корнийчук и Микки Рурк Фото: Instagram mickey_rourke_

Микки Рурк добавил, что имеет и других друзей из Украины, которые сейчас воюют против ВС РФ.

Настя Каменских поддержала сбор американского актера, призвав помогать даже маленькими донатами.

"Очень важно помнить о каждом нашем городе, поселке", — написала украинская певица.

Настя Каменских поддержала сбор Микки Рурка Фото: скріншот

Напомним, Микки Рурк назвал российского генерала безжалостным мясником.

Также Фокус писал об украинских корнях Барбры Стрейзанд.