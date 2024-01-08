Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)

Модель предстала на своей четвертой обложке Harper's Bazаar Сингапур. Она примерила вечерние и кэжуал-луки.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд стала героиней нового выпуска Harper's Bazаar Сингапур. Снимками культовая звезда подиумов делится в своем Instagram.

"Наша первая звезда с обложек в 2024 году не кто иной, как... Синди Кроуфорд! После того, как супермодель трижды попала на обложку Harper's Bazаar Сингапур, в январе 2024 года супермодель появилась на четвертой обложке с того первого раза, почти 20 лет назад. Это свидетельствует о невероятной карьере, отмеченной бесчисленными вехами, от громких кампаний, музыкальных клипов и рекламы ее собственной линии красоты", — отмечают журналисты сингапурского глянца.

На обложке мама двоих детей появилась в белом топе, джинсах и кожаной куртке, распустив свои густые волосы. Синди также примерила кружевное платье, шоколадный тренч, черное платье с глубоким декольте и темное пальто с белой рубашкой.

Синди Кроуфорд

"Говорили о настоящей красоте", — отметила 57-летняя американская супермодель.

Синди Кроуфорд

Напомним, Синди Кроуфорд поделилась кадрами с Линдой Евангелистой во время расцвета их карьер.

Также Фокус писал об архивном фото Синди Кроуфорд с принцессой Дианой.