Ким Чен Ын отпраздновал 40-летие: интересные факты о диктаторе

Как Ким Чен Ын превратился из ребенка, одержимого баскетболом, в безжалостного диктатора, любящего ядерное оружие и держащего свой народ за "железным занавесом". Что известно о человеке, который скрывает даже точную дату своего рождения.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, предположительно, в минувший понедельник, 8 января, отметил свое 40-летие. Предположительно, потому что на самом деле никто не знает когда именно родился Ын и сколько ему исполнилось. Это секретная информация. Что мы знаем о северокорейском диктаторе, которые был фанатом баскетбола, любил американский фастфуд, а в итоге превратился в безжалостного лидера, который казнит своих врагов и грозит ядерным оружием всему миру, пишет Daily Mail.

Его день рождения, предположительно 8 января, является секретным событием в Северной Корее. Правительство США указывает год рождения Кима как 1984, то есть в этом году ему исполнится 40 лет. В КНДР не было никаких публичных заявлений или празднований, поскольку государственные СМИ в этот день десятилетиями хранили молчание – в отличие от дат рождения покойного отца Кима и деда-основателя Северной Кореи. Их дни рождения являются национальными праздниками в КНДР.

Детство Ким Чен Ына

Большую часть своей юности Ким был скрыт от глаз. Он был младшим сыном второго правителя Северной Кореи Ким Чен Ира, и мало кто даже знал о его существовании и слышал его имя.

Детское фото Ким Чен Ына Фото: KCNA

Но все изменилось чуть более 13 лет назад, когда — 17 декабря 2011 года — умер его 70-летний отец, и Ким — в возрасте всего 27 лет — оказался в центре внимания как новый правитель КНДР.

Правительство США указывает год рождения Кима как 1984, то есть в этом году ему исполнится 40 лет.

Ким был первым северокорейским лидером, родившимся гражданином этой страны. Ким Ир Сен, основатель государства, родился при японском колониальном правлении, а его отец Ким Чен Ир – родился в селе Вятское, Хабаровского края при СССР.

Ким Чен Ын — второй из троих детей. Его старший брат Ким Чен Чхоль родился в 1981 году, а его младшая сестра Ким Е Чжон, предположительно, родилась в 1987 году.

Ким Чен Ын с сестрой Ким Е Чжон Фото: Yonhap

По словам Кенджи Фудзимото, японского суши-повара, который более десяти лет работал на семью Ким, молодой Чен Ын был вспыльчивым и болезненным.

К тому времени, когда родился Ким Чен Ын, его семья накопила огромное состояние, так что его растили в роскоши и он ни в чем не знал отказа.

Сейчас Ким известен своей антиамериканской риторикой, но в детстве он был одержим голливудскими фильмами, американским баскетболом и гамбургерами из "Макдональдса". По словам Фудзимото, он уговаривал его съездить в Пекин за Биг-Маками на частном самолете.

Повар рассказал, что Ким Чен Ын научился водить машину в семь лет и получил свой первый "Мерседес", когда ему исполнилось 10.

"Чен Ын всегда был очень взрослым и ненавидел, когда с ним обращались как с ребенком", — вспоминал Фудзимото в 2012 году.

Все дети Ким Чен Ира, а также мать двух его младших сыновей жили в Швейцарии.

Ким посещал частную международную школу Берна в Гюмлигене в Швейцарии под именем "Чол Пак", или "Пак Чол" с 1993 по 1998 год. Тогда его повсюду сопровождал старший ученик, скорей всего его телохранитель.

Другие студенты в то время описывали его как застенчивого, но хорошего ученика, который хорошо ладил с одноклассниками и любил баскетбол.

"Он был забавным. У него было хорошее чувство юмора. Он отлично со всеми ладил", — вспоминал бывший одноклассник Кима.

С 1998 по 2000 год он посещал другую школу — государственную школу Либефельда Штайнхельцли в Кенице, недалеко от Берна, под именем "Пак Ун". В школе его знали, как сына служащего посольства Северной Кореи в Берне.

Как и в случае с его первой школой, одноклассники описывали Кима как хорошо сложенного и амбициозного ученика, который любил играть в баскетбол. Другие говорили, что он стеснялся девушек, был одержим баскетболом и компьютерными играми и даже "часами рисовал карандашом суперзвезду "Чикаго Буллз" Майкла Джордана".

Хотя он, как говорят, преуспел в спорте, его оценки и рейтинг посещаемости, были не на высоте, а в 2000 году он внезапно покинул Швейцарию. Вернувшись в Северную Корею, Ким, как полагают, поступил в Университет Ким Ир Сена, ведущую школу подготовки офицеров в Пхеньяне.

Ким Чен Ын на параде Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Он учился там с 2002 по 2007 год, получив степень по физике, а затем получил еще одну степень армейского офицера в Военном университете имени Ким Ир Сена. Первой официальной фотографией Кима во взрослом возрасте стала групповая фотография, сделанная в сентябре 2010 года в конце партийной конференции.

Ким Чен Ын на посту высшего руководителя КНДР

Ким Чен Ир умер 17 сентября 2011 года от обширного сердечного приступа во время поездки на поезде в Пхеньяне.

Эта новость облетела Северную Корею и весь мир два дня спустя, когда самая известная ведущая новостей Северной Кореи Ли Чун Хи объявила об этом по центральному телевидению Кореи, подтвердив, что Ким Чен Ын занял пост своего отца, назвав его "Великим преемником".

Ким Чен Ын Фото: North Korea's Korean Central News Agency

За несколько месяцев до смерти отца Ким внезапно получил звание четырехзвездного генерала и заместителя председателя военной комиссии правящей партии.

Перебежчики рассказали, что в это время проводились специальные уроки о Киме, на которых гражданам рассказывали о "молодом генерале" и учили прославляющие его песни.

Некоторые предсказывали, что Ким уйдет в течение нескольких недель или месяцев, что приведет к полному краху режима и страны, а возможно, даже к захвату власти Китаем.

Казни при Ким Чен Ыне

Однако такого коллапса не произошло. Вместо этого Ким консолидировал свою власть, быстро приступив к чистке партийного аппарата. В первые годы правления Кима исчезли десятки высокопоставленных деятелей администрации Пхеньяна.

Перебежчики тайно вывозили из страны ужасные истории о том, как неугодных казнили из зенитных орудий, минометных снарядов и огнеметов.

Пожалуй, самое известное и тщательно продуманное покушение было совершено на старшего брата Кима, Ким Чен Нама, который потерял сознание и скончался в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии в 2017 году.

Позже выяснилось, что северокорейские агенты, выдавая себя за шутников в социальных сетях, обманом заставили двух доверчивых женщин принять участие в шоу на YouTube.

Индонезийка Сити Айсия и вьетнамка Доан Тхи Хуонг — позже рассказали, как их завербовал в Куала-Лумпуре мужчина, назвавшийся продюсером японского реалити-шоу, который сказал им, что готов сделать их знаменитыми.

Они согласились, и Сити вспоминала, как они тренировались: подбегали к мужчинам в торговых центрах, смазывали их детским маслом и убегали. Затем, 31 февраля 2017 года, их попросили повторить трюк с конкретным мужчиной в аэропорту Куала-Лумпура.

Но Ким Чен Нама намазали не безопасным маслом, а нервно-паралитическим агентом VX. Не смотря на то, что он сразу обратился за помощью, ему не смогли помочь и он умер в агонии.

Сити и Доан, решив, что розыгрыш удался, вышли из аэропорта и были быстро пойманы службами безопасности Малайзии. Следующие два года они провели в тюрьме, им грозила смертная казнь, но позже их освободили после того, как судьи приняли их утверждения о том, что они ничего не знали о заговоре с целью убийства.

Перед смертью Нама самой громкой казнью при Киме была казнь Чан Сон Тхэка — дяди диктатора.

Чан занимал пост комиссара национальной обороны и, как полагают, был фактическим лидером страны, когда здоровье Ким Чен Ира ухудшилось, а также в первые месяцы правления Ким Чен Ына.

Но он быстро впал в немилость и к декабрю 2012 года стал заметно отсутствовать на громких встречах. Его сменили на посту посланника Китая в 2013 году, а в ноябре того же года он исчез из поля зрения общественности. В следующем месяце его обвинили в том, что он "предатель на века", арестовали перед телекамерами и немедленно казнили.

Официально Северная Корея заявляет, что он был расстрелян. В Южной Корее считают, что это сделали из зенитного орудия.

О Сан Хон, заместитель министра общественной безопасности Северной Кореи и близкий союзник Чана, был убит примерно в то же время за его поддержку — предположительно сожжен заживо с помощью огнемета.

Еще одним погибшим от зенитного огня стал Хен Ен Чхоль, бывший министр обороны Северной Кореи, который, очевидно, вызвал недовольство Кима, когда заснул во время его выступления.

Официально обвиненный в "неподчинении приказам", Хен, который нес гроб на похоронах Ким Чен Ира, был казнен 30 апреля 2015 года на глазах у сотни наблюдателей, сообщило шпионское агентство Южной Кореи.

Также был убит Ким Чхоль, чиновник второго эшелона министерства обороны, который предположительно был взорван минометным снарядом в 2012 году. Он развлекался с проституткой во время траура по Ким Чен Иру, когда Ким-младший запретил веселья.

Ли Ен Хо, бывший начальник штаба обороны в конце 2012 года был помещен под домашний арест, но в 2017 году перебежчики сообщили, что на самом деле он был убит.

Знаковые события за время правления Ким Чен Ына

Укрепив свой контроль над Северной Кореей, Ким приступил к созданию своего имиджа. Возможно, самыми символичными моментами стали две поездки Кима на гору Пэкту – самую высокую гору Северной Кореи, занимающую центральное место в мифологии коммунистического режима. Туда Ким отправился в пальто и верхом на белом жеребце.

Ким Чен Ын верхом на коне Фото: KCNA

Обе поездки произошли ближе к концу 2019 года, через несколько месяцев после того, как ядерные переговоры с Дональдом Трампом зашли в тупик. Наблюдатели предположили, что они были призваны сигнализировать об отказе от прошлого и решимости построить другое будущее.

Также бурно обсуждается его маловероятная дружба с американской звездой баскетбола Деннисом Родманом.

Родман посещал КНДР в 2013 году с тремя членами Harlem Globetrotters. Он снова посетил страну в январе 2014 года вместе с несколькими другими игроками НБА и провел баскетбольный матч.

Несмотря на то, что Родман подвергся критике за сближение с одним из самых жестоких диктаторов в мире, он снова отправился в Северную Корею в 2017 году и подарил Киму книгу Дональда Трампа "Искусство сделки".

Ким Чен Ын и ядерное оружие

Хотя его отец и дед занимались ядерной программой, молодой правитель отдался этому проекту с рвением, намного превосходившим его предшественников.

За первые четыре года своего правления он провел больше ракетных испытаний, чем его отец и дед вместе взятые – и это еще до того, как он начал испытывать ракеты большой дальности, которые напугали мировых лидеров в 2017 году.

Ким Чен Ын Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Вскоре появились признаки того, что Ким полон решимости продолжить реализацию программы вооружений страны, которая официально запрещена международной хартией, после успешного запуска спутника в космос в 2012 году.

Три поколения одной и той же ракеты — "Хвасонг-12", "Хвасонг-14" и "Хвасонг-15", составляют основу ядерных сил Северной Кореи и последняя из которых, как полагают, способна долететь до США.

18 декабря 2023 года состоялись испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

А несколькими годами ранее, в 2017 году было проведено испытание настолько мощной бомбы, что было зафиксировано землетрясение магнитудой 6. Взрыв был настолько сильным, что часть горы над испытательным комплексом обрушилась, при этом некоторые рабочие, наблюдавшие за взрывом, погибли.

Предполагается, что испытательный комплекс был разрушен в результате взрыва и с тех пор не использовался.

Ким Чен Ын с дочкой на военном заводе

Если бы не ядерное оружие, мир мог бы практически игнорировать присутствие на карте мира Северной Кореи. Однако это одна из девяти стран, обладающих ядерным оружием, наряду с США, Россией, Францией, Китаем, Великобританией, Пакистаном, Индией и Израилем.

Личная жизнь Ким Чен Ына

Ким часто посещает военные заводы и наблюдает за учениями, но также он прославился тем, что открыл первый парк аттракционов в Пхеньяне в 2012 году. Он также известен тем, что любит водные горки и имеет частный аквапарк на одном из своих дачных комплексов.

Ким Чен Ын с дочерью Фото: Yonhap

С момента прихода к власти Ким пытается превратить страну в туристическое направление, тратя деньги на горнолыжные курорты, аквапарки, аэропорты и курортные города.

До прихода к власти Ким был известен как ловелас: он ухаживал за несколькими членами женского оркестра. Но в 2012 году СМИ КНДР сообщили, что "блестящий товарищ" женат. Его женой стала Ли Соль Чжу, дочь учителя и врача.

Ким Чен Ын с дочкой и женой Фото: Скриншот

Предполагается, что у пары трое детей. Но общеизвестна только его дочь Ким Чжу Э, вторая дочь Ына, которой, предположительно десять лет. Девочку готовят, как преемницу. Она постоянно сопровождает отца во время его официальных визитов. Про остальных детей Ким Чен Ына ничего не известно.

Ким Чен Ын с дочкой Фото: Yonhap

Не смотря на публичность северокорейского лидера, про него известно мало. В 2021 году, как считается, он тяжело заболел. Ходили слухи, что он даже умер и был заменен двойником. Но в итоге Ким снова появился на публике.

Ким Чен Ын известен, как любитель деликатесов и заядлый курильщик. Вероятно, он страдает от подагры и заболеваний сердца.

Как и его отец, он не летает на самолетах и передвигается исключительно на бронепоезде, в котором также возят его лимузин.

Ким Чен Ын и его бронепоезд Фото: kcna.kp

Напомним, считается, что во время обстрела Харькова 2 января, ВС РФ использовали именно северокорейские ракеты. Они отличаются от "Искандеров" и небрежно собраны. Также номера на деталях пытались убрать. Но расследование еще ведется.