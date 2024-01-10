Принца Гарри и Меган Маркл снова публично высмеяли в США

В США принц Гарри и Меган Маркл приехали известной парой, которая была интересна публике. Но дальнейшие интервью и жалобы на королевскую семью привели к тому, что супруги растеряли свою репутацию и превратились в объект для насмешек.

Герцоги Сассекские, оскандалившиеся своими нападками на королевскую семью в многочисленных интервью и шоу, продолжают терять репутацию. Если раньше их высмеяли в мультфильме "Южный парк", что очень расстроило Меган Маркл, то теперь над ними пошутили на церемонии награждения премией "Золотой глобус", пишет MailOnline со ссылкой на экспертов по культуре и королевской семье.

Ведущий мероприятия, американский комик Джо Кой заявил со сцены, что паре платят "миллионы долларов за то, что они абсолютно ничего не делают, и это только Netflix". Комментарий был встречен громким смехом в зале, в том числе со стороны исполнительного директора Netflix Теда Сарандоса.

Кой также вызвал смех, когда пошутил, что роль королевы в фильме "Корона" в исполнении Имельды Стонтон "была настолько хороша, что принц Гарри позвонил ей и попросил денег".

Комментарий о просьбе денег прозвучал после того, как Гарри сказал Опре Уинфри во время сенсационного интервью пары в 2021 году, что его отец, тогдашний принц Чарльз, а теперь король Чарльз III, "буквально отрезал меня в финансовом отношении", когда они ушли с поста старших членов королевской семьи годом ранее.

Netflix является одним из основных источников дохода пары после того, как в сентябре 2020 года они подписали многолетний контракт на сумму 100 миллионов долларов с потоковой сетью.

Их контракт на подкаст со Spotify был расторгнут всего после одного сезона сериала Меган "Архетипы", а исполнительный директор фирмы Билл Симмонс позже назвал их "мошенниками".

Королевский журналист Фил Дампьер заявил, что регулярные насмешки в США усложняют жизнь Сассексам, поскольку американцам они "надоели своими постоянными стонами".

"Пару лет назад Гарри и Меган не подверглись бы такому унижению, но теперь они являются объектом шуток, даже среди проснувшихся красоток Голливуда. Когда вы становитесь предметом насмешек, вы попадаете в беду. Когда они впервые переехали в Америку, они были популярной парой, но люди увидели их насквозь и устали от их постоянных стонов. Это последний эпизод из растущего списка насмешек над ними вслед за "Южным парком" и другими шоу", – сказал он.

По его словам, пара после потери контракта со Spotify и браком идей для Netflix стала источником развлечения даже для той левоцентристской аудитории, которая раньше им симпатизировала. Если Меган и Гарри ничего не придумают для заработка в 2024 году, их ждет резкое падение.

"Они ожидают критики со стороны прессы и социальных сетей, но нападки со стороны мира шоу-бизнеса показывают, насколько низко они пали".

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри выпустили милый видеоролик, пытаясь спасти свою карьеру и репутацию.