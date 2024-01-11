Кошка Тейлор Свифт заработала $97 миллионов

Оливия Бенсон снималась с тейлор Свифт в ее клипах, а также стала героиней нескольких высокобюджетных рекламных роликов. Кроме того, она разработала свою собственную линию товаров.

Кошка 34-летней американской певицы Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон заработала 97 миллионов долларов, став одной из самых богатых животных в мире. К тому же, ее состояние больше чем в два раза выше, чем у нового бойфренда ее хозяйки, звезды НФЛ Трэвиса Келси с его 40 миллионами. Рейтинг самых богатых животных опубликовал ресурс AllAboutCats.com. В нем любимица артистки уступила только знаменитой кошке по кличке Нала со 100 миллионами долларов.

Оливия Бенсон – кошка породы скоттиш-фолд. Она появилась у певицы в 2014 году и была названа в честь персонажа Маришки Харгитей из сериала "Закон и порядок: Специальный корпус".

Оливия Бенсон

Животное "разработало свою собственную линию товаров и снималось во многих высокобюджетных рекламных роликах, в том числе для таких брендов как Diet Coke и Ned Sneakers". Оливия Бенсон также снималась в клипах своей хозяйки "Blank Space" и "Me!".

Кошка Тейлор Свифт снялась вместе с ней в клипе, который просмотрели более трех миллиардов раз

У Тейлор есть еще один кот, Бенджамин Баттон, названный в честь персонажа Брэда Питта в фильме 2008 года "Загадочная история Бенджамина Баттона", но он не вошел в список богатых домашних животных.

Лидером списка животных-богатеев уже не в первый раз стала немецкая овчарка, известная как Гюнтер VI, которому принадлежит корпорации Gunther Corporation. Он управляет имуществом и состоянием собаки и благодаря инвестициям в недвижимость увеличил унаследованное дедушкой Гюнтером состояние с 80 миллионов долларов в 1992 году до 500 миллионов долларов.

Свое место в рейтинге самых богатых домашних животных мира заняли собаки Опры Уинфри Сэди, Санни, Лорен, Лейла и Люк, состояние которых оценивается в 30 миллионов долларов.

Кошка покойного Карла Лагерфельда Шупетт также занимает высокое место в рейтинге с состоянием в 13 миллионов долларов, а собака Понтиак покойной актрисы Бетти Уайт оценивается в 5 миллионов долларов.

По 1,5 миллиона долларов каждая получила знаменитые в Instagram собаки Мопс Дуг, Такер и Марутаро.

Возвращаясь к бойфренду Тейлор Свифт Трэвису Келси, с которым певица встречается с прошлого гола, добавис, что капитал двукратного чемпиона Суперкубка поддерживается несколькими выгодными рекламными сделками с такими компаниями как McDonald’s, Papa John’s, Nike и Dick’s Sporting Goods.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси Фото: Getty Images

Сейчас у спортсмена четырехлетний контракт на 57,25 миллиона долларов, который он подписал с "Канзас-Сити Чифс". Соглашение включало гарантированные деньги в размере 22,75 миллиона долларов в дополнение к годовой зарплате в размере 14 312 500 долларов. Однако Келси открыто заявил о том, что ему "недоплачивают".

"Мои менеджеры и агенты любят говорить мне, как мне недоплачивают. Каждый раз, когда я говорю о желании получить больше денег, они просто говорят: "Почему бы тебе не пойти к "Чифс" и не спросить их? Когда я увидел, как бывший ресивер "Чифс" Тайрик Хилл переходит в "Майами Долфинс" и получает 30 миллионов долларов в год, я подумал: "Чувак, это в два-три раза больше, чем я получаю"", – рассказывал футболист.

Состояние Тейлор Свифт оценивается в 740 миллионов долларов и продолжает расти. Получается, что она более чем в 24 раза богаче своего кавалера.

Ранее Фокус писал, что Тейлор Свифт дала редкий комментарий о своем новом романе, а также рассказывал, почему она назвала Канье Уэста и Ким Кардашьян "мусором".