Канье Уэст выдвинул Бьянке Цензори очередной запрет

Рэпер объясняет свое требование беспокойством за жену. Друзья Бьянки считают, что таким образом он еще больше изолирует ее ото всех.

46-летний американский рэпер Канье Уэст запретил своей 29-летней жене Бьянке Цензори пользоваться социальными сетями. Причиной такого является стремление музыканта защитить ее от негативных комментариев, хотя друзья девушки уверены, что рэпер продолжает и дальше всячески изолировать Бьянку, пишет Daily Mail.

"Бьянка всегда пользовалась социальными сетями и была в них активна – пока не вышла замуж за Канье. Он не хочет, чтобы это было у нее, потому что думает, что ей будет больно, если ей придется читать гадости, которые говорят люди. Это жутко для тех, кто ее знает, поскольку это похоже на еще одну форму контроля", – рассказал инсайдер.

В то же время друзья девушки недовольны тем, что Уэст публикует пикантные изображения жены в своем аккаунте в Instagram. Такие его поступки совершенно расходятся с мотивами запретить жене соцсети.

"Он выставляет ее наготу на весь свой аккаунт, чтобы контролировать ее жизнь. Это тревожит, и, закрывая ее от мира, он заставляет ее становиться все более и более изолированной", – переживают друзья Бьянки.

По их словам, они были удивлены, когда Цензори, обычно напористая и непокорная, соглашается с самыми нелепыми решениями мужа.

"Эта сильная Бьянка, которая больше не собиралась иметь дело с его д***мом, похоже, снова исчезла. Она носит то, что он хочет, ходит туда, куда он хочет, и делает то, что он хочет, потому что у нее действительно нет другого выбора. Она прошла путь от его дизайнера до его жены, что, к сожалению, не является оплачиваемой должностью. Она в ловушке", – сетуют близкие девушки.

Осенью прошлого года СМИ рассказали о том, что Уэст придумал для жены правила. Он запретил ей разговаривать с другими, решает, что ей носить и что есть, и тому подобное.

Инсайдеры заявили, что у нее "больше нет собственного мнения", и вместо этого она просто "подчиняется" скандальному рэперу, потому что он убедил ее, что у них есть "королевский" статус.

Бьянка и Канье тайно поженились в декабре 2022 года, всего через месяц после того, как он официально развелся с 43-летней Ким Кардашьян.

Дизайнер, дочь известного австралийского гангстера, выросла в богатом районе Мельбурна и училась в престижной баптистской гимназии Кэри.

Один из ее бывших одноклассников ранее описывал ее как "общительную бабочку, которая дружила со всеми", прежде чем обрела известность.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори вышла на публику в шортах из секс-шопа.