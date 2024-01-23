Бьянка Цензори вышла на публику в шортах из секс-шопа

Для похода в солярий Бьянка выбрала предмет одежды с пикантной деталью. В сети снова раскритиковали ее за вульгарность.

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29-летняя жена рэпера Каньэ Уэста Бьянка Цензори снова отличилась своим ансамблем, появившись на улице в белой майке с надписью WET без бюстгальтера, черных облегающих шортах и черных туфлях-лодочках. И хотя, с первого взгляда, ее ансамбль, по сравнению с предыдущими выходами, был более-менее приличным, внимательные пользователи заметили одну скандальную деталь в ее образе, пишет Daily Mail.

Просматривая фото пары в сети, люди обратили внимание на деталь на шортах девушки в виде круга с пластиковым кольцом по периметру. Как пишет издание, этот круг предназначен для закрепления в нем секс-игрушек. Цена таких шорт – $50.

Канье Уэст поделился видео на своей странице в соцсети

Похоже, Канье снова сам подбирал одежду для жены, как это делает все время их брака, и его жена согласилась на очередной скандальный эксперимент.

Такие шорты продаются по $50

Пара направлялась в солярий, и на парковке к ним пристал незнакомый прохожий, который плюнул на машину Канье и кричал ему в окно авто оскорбления. Рэпер никак не отреагировал на это.

Канье и Бьянка поженились в декабре 2022 года "по религиозным соображениям" и несколько месяцев держали свое бракосочетание в тайне, оставив СМИ право строить свои предположения.

За год своего брака пара отличилась рядом скандальных выходок. В частности во время пребывания в Италии в течение нескольких месяцев супруги успели разозлить консервативных местных граждан тем, что игнорировали дресс-код, а также устроили любовные утехи у всех на глазах.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори в микро-бикини с кошкой в руках вышла в свет и потроллила Ким Кардашьян.