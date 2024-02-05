У короля Чарльза III обнаружили рак, – Букингемский дворец

Монарху, который только выписался из больницы после процедур из-за увеличения простаты, пришлось снова вернуться на лечение. Какая именно форма рака у монарха, не уточняется.

У 75-летнего короля Великобритании Чарльза III, который только недавно был госпитализирован в лондонскую больницу в связи с увеличением простаты, после ряда анализов, выявили рак, сообщает Букингемский дворец. Монарху пришлось вернуться обратно в Лондон.

"Во время недавней процедуры короля в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. "Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить общественные обязанности. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме. Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней процедуре в больнице. Он по-прежнему полностью позитивно оценивает свое лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности. Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака", – говорится в заявлении.

О диагнозе монарха сообщил Букингемский дворец

Какой именно орган поражен, не сообщается. Известно только , что рак не связан с простатой и не имеет отношения к недавней операции королевской особы.

Диагноз короля поставит серьезные вопросы для функционирования монархии, поскольку теперь вопрос передачи трона принцу Уильяма может стать очень актуальным.

Новость стала шоком для британцев, которые еще не оправились от информации о серьезной операции на брюшной полости, которую недавно перенесла Кейт Миддлтон. И хотя онкологи говорят, что принцесса Уэльская не больна раком, процесс ее восстановления займет время.

Коронация Чарльза состоялась 6 мая 2023 года. Он был наследником престола дольше всех в британской истории. В роли монарха Чарльз совершил три государственных визита за границу, принял два государственных визита в Великобританию и посетив сотни публичных мероприятий каждый год, взяв на себя серьезную официальную нагрузку даже после 70 лет.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла проведывала мужа практически ежедневно, пока ему проводили процедуры в связи с проблемами с простатой.