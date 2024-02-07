"Нужно спасать": фанатов Бьянки Цензори напугал ее последний публичный выход

Все более откровенные образы Бьянки вкупе с новыми ограничениями ее свободы со стороны Канье вызывают тревогу у поклонников девушки. Они всерьез опасаются, что рэпер может сломать свою жену морально.

После того как 29-летняя Бьянка Цензори, жена 46-летнего рэпера Канье Уэста, появилась на улицах Лос-Анджелеса в одном прозрачном дождевике на голое тело рядом с ног до головы одетым мужем, ее друзья, а также пользователи соцсетей снова начали бить в набат, пишет Daily Mail.

По их мнению, музыкант продолжает подавлять волю и индивидуальность девушки, превращая ее в ходячую рекламу фильмов для взрослых и унижая одеждой, которая вызывает у прохожих недоумение и осуждение.

"Кто-нибудь, спасите эту потерянную женщину, пожалуйста!", " Кто-нибудь может ей помочь?", "Где ее семья? Ее нужно спасти", "Моргни, если тебе нужна помощь", – пишут одни.

Другие критиковали Канье, обвинив скандального артиста в том, что он "контролирует" свою жену, диктуя, что она носит.

"Здесь серьезные красные флаги. Все дело в том, что он пытается контролировать ее и отдалить от семьи, друзей и всех, кто мог бы дать ей разумный совет, бросить его, пока она может", "Он полностью ею манипулирует", "Похоже, он уже давно контролировал женщин в своей жизни", – негодуют в сети.

Многие считают, что эту пару пора остановить в их стремлении эпатировать публику.

"Почему ее не арестовывают за непристойное разоблачение?", "Это уголовное преступление — быть почти голым?" В Великобритании вас бы арестовали за оскорбление общественной порядочности", – пишут люди.

В прошлом году в Италии Бьянка и Канье неоднократно нарывались на критику из-за одежды, которую носила Цензори, а также из-за того, что они предавались любовным утехам на глазах у других. Власти начали расследование, а лодочная компания даже забанила Уэста пожизненно.

В СМИ появлялась информация, что в какой-то момент Бьянка устроила мужу скандал из-за того, что он чересчур контролирует ее. Все закончилось тем, что Уэст начал одевать жену еще более провокационно и откровенно и публиковать ее фото в сети.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори вышла на публику в шортах из секс-шопа.