Медиа показали "самый гламурный домик на свете" четырех поколений королевских детей (фото)

В доме были горячая и холодная вода, полотенцесушитель и электричество. Также в коттедже были газовая плита Magnet, холодильник и стиральная машина с люлькой, а также работающий телефон.

Медиа опубликовали ретро-фотографии коттеджа, построенного специально к шестому дню рождения британской принцессы Елизаветы (будущей королевы Великобритании Елизаветы II) и ставшего одним из любимых мест для проведения досуга четырех поколений королевских детей. Об истории коттеджа, построенного более 90 лет назад для принцессы Лилибет, написало издание Daily Mail.

Принцесса Беатрис называет его "самым гламурным домом Венди", и вот уже более 90 лет котедж служит игровым домиком для четырех поколений королевских детей. Маленький домик — подарок народа Уэльса будущей Елизавете II — расположен на южной стороне дома принца Эндрю, Королевского домика, в Виндзорском парке. Спроектированный архитектором Эдмундом Уиллмоттом, игрушечный коттедж демонстрировал мастерство валлийских ремесленников в то время, когда шахтерские общины в долинах страдали от безработицы больше, чем в любой другой части Великобритании во время депрессии начала тридцатых годов.

Прицессы Елизавета и Маргарет в "игрушечном домике" Фото: Getty

Игровой коттедж, спроектированный в две трети масштаба настоящего жилого дома, построили из камня, оставшегося после строительства больницы Лландоу в долине Гламорган, которое было завершено в 1933 году. Он имел 24 фута (7 метров, — ред.) в длину и 8 футов (2,4 м, — ред.) в глубину и состоял из четырех комнат высотой 5 футов (1,5 м, — ред) — кухни и маленькой комнаты внизу, а также спальни и ванной комнаты наверху.

Внутренние стены были кремового цвета, а занавески и ковер — голубого. В доме были горячая и холодная вода, полотенцесушитель и электричество. Также в коттедже были газовая плита Magnet, холодильник и стиральная машина с люлькой, а также работающий телефон.

Газета "Иллюстрированные лондонские новости" в свое время показала, как выглядит коттедж принцессы Лилибет Фото: Mary Evans

Дубовый шкаф — подарок маленькой Лилибет от бабушки Виктории Марии — содержал 172 предмета столовых приборов и столового серебра из Шеффилда. В доме также хранился полный комплект книг Беатрикс Поттер, кастрюли и сковородки, банки с едой, веники, пачка соли Эпсома и портрет герцогини Йоркской — матери принцессы Елизаветы — над дубовой каминной полкой.

У дома был собственный палисадник с живыми изгородями и цветочными клумбами в уменьшенном масштабе. Здесь же находилась конура для содержания щенка вельштерьера по кличке Ланто.

Принц Чарльз играет в домике, подаренном в свое время его матери Фото: Getty

Напомним, в июне 2023 года британский король Чарльз III попросил своих помощников сделать по заказу домик, похожий на тот, который был у королевы и принцессы Маргарет, когда они были детьми. Подарок предназначался его внучке Лилибет, названной так на сеть ныне покойной королевы Елизаветы II.

А в сентябре 2022 года медиа писали о том, что королева Елизавета сдает коттедж в аренду в своем имении.Отдохнуть по-королевски предлагается в доме на территории частного поместья Сандрингем