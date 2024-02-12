Образцовая пара: Залужный с женой растрогали украинцев общей фотографией в форме
Елена и Валерий Залужный сфотографировались в военной форме.
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал новое фото со своей женой Еленой. Снимок военный опубликовал на своей личной странице в Facebook в воскресенье, 11 февраля.
На фото супруги Залужные запечатлены в военной форме и бронежилетах. Валерий Залужный обнимает свою жену Елену рукой за плечи и улыбается. Позади пары местность, которая напоминает полигон.
Отметим, что Валерий Залужный никак не подписал опубликованный фотокадр. А вот пользователи сети оставили к снимку более двух сотен комментариев.
- Слава Герою Украины и благодарность жене за поддержку и терпение.
- Честь, почет и уважение Вам, господин генерал, и невероятная благодарность жене за терпение и поддержку!
- Хорошая семья! Светлые люди!
- Образцовая пара. Вдохновляете.
- Уже как минимум, народная "Первая Леди Украины"
- Образцовая семья во всех смыслах этого слова.
- Жена это самое дорогое в мире, жена это тот человек, который может каждого мужчину поднять до самых высоких высот. Пусть Бог оберегает вас и вашу жену.
Отметим, что Елена Залужная родилась 24 июля 1976 года. Согласно информации в сети, женщина работает в финансовой сфере. До полномасштабного вторжения она с мужем много путешествовала.
Напомним, 21 ноября 2023 года Валерий Залужный сфотографировался с женой в своем кабинете. Пара одета в бордовые худи с логотипом ДШВ.
Кроме того 6 ноября 2023 года в сети опубликовали фото на тот момент Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с женой Еленой. На фотографии супруги позировали на фоне портрета Залужного с надписью "Вместе победим" и украинского флага с надписью "Слава ВСУ".