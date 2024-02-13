Счастливая и спокойная: Эмбер Херд заметили в Мадриде на прогулке с дочкой

Актриса наслаждается материнством и жизнью вдалеке от голливудской суеты. Она часто улыбается и строит планы.

37-летняя американская актриса Эмбер Херд наслаждается жизнью в солнечной Испании, куда уехала вместе со своей двухлетней дочерью Уной Пейдж. Звезду заметили в Мадриде, и она выглядела абсолютно счастливой с ребенком на руках, пишет Hello.

Знаменитость вместе с девочкой отправилась в американский продуктовый магазин, чтобы купить любимые сладости.

Эмбер была одета в узкие кожаные брюки, клетчатую рубашку, красный пиджак и черное пальто. Образ она дополнила лоферами на массивной подошве.

Уна в теплой меховой яркой курточке, теплых спортивных штанах, шапке и кроссовках была у нее на руках.

8 апреля Уне исполнится три года. Ее актрисе родила суррогатная мать. С тех пор звезда часто делится у себя на странице фотографиями с дочкой.

"Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях", — делилась Эмбер. Многие осуждали ее, что она не сама выносила и родила девочку, однако актриса не обращает на это внимания. К тому же она откровенно говорит, что ей нравится быть матерью-одиночкой.

"Я просто мама и папа. Она босс", – шутит Эмбер.

Херд назвала свою дочь в честь покойной матери Пейдж. Она неоднократно говорила о том, что для нее очень важны родственнные связи, и теперь дочь – продолжение ее семьи.

Имя Уны имеет особое значение, поскольку ее второе имя отдает дань уважения покойной матери Эмбер, Пейдж Херд, и отражает глубокие семейные связи, которыми Эмбер дорожит.

Актриса уже практически оправилась после скандального судебного процесса с бывшим мужем Джонни Деппом, который она проиграла. Со временем они урегулировали финансовые вопросы, после сего Эмбер уехала из Голливуда.

Карьеру Херд не оставила и продолжает сниматься. Совсем недавно на экраны вышла вторая часть "Аквамена", где она вернулась к роли Меры, а также Эмбер сыграла в картине "В огне".

Ранее Фокус писал, что Эмбер Херд выводили из равновесия одеколоном Джонни во время суда.