Топ-7 самых полезных зимних продуктов, которые дают организму силы и энергию

Давно известно, что сезонные продуты являются самыми полезными для организма. Диетологи назвали 7 зимних продуктов, которые ускорят метаболизм и помогут вам стать бодрее и энергичнее.

Здоровый обмен веществ важен по многим причинам, и дело не только в весе. Активный метаболизм помогает преобразовывать пищу в энергию, которая не только помогает вам встать и двигаться, но также способствует пищеварению, восстановлению клеток и кровообращению. Зимой метаболизм может замедлиться из-за изменений в настроении, сне и диете, что приводит к снижению энергии. Но есть определенные продукты, которые помогут поддерживать здоровый и сильный обмен веществ. Об этом пишет Real Simple.

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Корнеплоды

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Если вы поклонник корнеплодов, таких как картофель, морковь и свекла, то скорее всего зимой получаете максимальное качество питательных веществ. ДиетологДжордан Хилл объясняет: "Корнеплоды являются отличным источником клетчатки и сложных углеводов для поддержания устойчивого уровня энергии в течение дня, в конечном итоге поддерживая здоровый и хорошо функционирующий обмен веществ".

Зеленый чай и матча

Ничто так не успокаивает тело в долгие холодные дни, как теплый напиток. Этот согревающий эффект не только утешает, но и помогает ускорить обмен веществ, пока ваш организм работает над поддержанием внутренней температуры. По словам Хилла, два особенно полезных зимних напитка — это зеленый чай и матча, поскольку они уменьшают окислительный стресс и воспаление. "Многие чаи содержат небольшое количество витаминов и минералов (витамин С, Е, К, калий, кальций, железо), которые важны для ряда процессов в организме".

Костный бульон

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Еще один согревающий зимний продукт — костный бульон, который, как и чай, увлажняет, согревает и ускоряет обмен веществ. Но у него есть и свои дополнительные преимущества. "Костный бульон богат желатином и аминокислотами, помогающие поддерживать здоровье кишечника и восстанавливать слизистую оболочку пищеварительного тракта", — говорит Хилл. "Желатин, приготовленная форма коллагена, также помогает поддерживать и восстанавливать мягкие ткани".

Вишня

Если вы страдаете нарушением сна или бессонницей, это может повлиять на ваш метаболизм. Один из способов помочь – включить в свой рацион больше вишни. "Вишня, особенно терпкая или вишневый сок, являются одним из немногих натуральных пищевых источников мелатонина, гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования", — говорит Хилл.

Киви

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Если вишня вам не по вкусу или вы ищете другие продукты, которые помогут вам лучше высыпаться ночью, попробуйте киви. "Киви богат антиоксидантами, витаминами и минералами, включая витамин С и серотонин, способствующие улучшению качества и продолжительности сна", — говорит Хилл. "Употребление киви перед сном может помочь улучшить сон".

Мята перечная

Давно известно, что мята помогает пищеварению, однако у этого мощного растения есть и другие преимущества, такие как уменьшение симптомов вздутия живота и расслабление мышц, объясняет диетолог.

Папайя

Фото: Freepik

По словам Хилла, папайя также может способствовать пищеварению, поскольку содержит фермент папаин, помогающий переваривать белки. "Употребление папайи или прием ферментных добавок из папайи может быть отличным способом улучшить пищеварение и облегчить симптомы расстройства желудка", — говорит эксперт, но предупреждает, что необходимы дополнительные исследования.

Помимо здорового питания, есть и другие повседневные привычки, которые помогут ускорить метаболизм зимой. Ключевое значение имеют упражнения средней интенсивности и движение в течение дня, особенно если у вас сидячая работа.

Также наслаждайтесь солнечным светом по утрам, чтобы помочь вашему организму проснуться и отрегулировать обмен веществ. Кроме этого следите ха количеством ночного сна, чтобы поддерживать необходимый уровень энергии.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.