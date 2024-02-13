Топ-7 самых полезных зимних продуктов, которые дают организму силы и энергию
Давно известно, что сезонные продуты являются самыми полезными для организма. Диетологи назвали 7 зимних продуктов, которые ускорят метаболизм и помогут вам стать бодрее и энергичнее.
Здоровый обмен веществ важен по многим причинам, и дело не только в весе. Активный метаболизм помогает преобразовывать пищу в энергию, которая не только помогает вам встать и двигаться, но также способствует пищеварению, восстановлению клеток и кровообращению. Зимой метаболизм может замедлиться из-за изменений в настроении, сне и диете, что приводит к снижению энергии. Но есть определенные продукты, которые помогут поддерживать здоровый и сильный обмен веществ. Об этом пишет Real Simple.
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Корнеплоды
Если вы поклонник корнеплодов, таких как картофель, морковь и свекла, то скорее всего зимой получаете максимальное качество питательных веществ. ДиетологДжордан Хилл объясняет: "Корнеплоды являются отличным источником клетчатки и сложных углеводов для поддержания устойчивого уровня энергии в течение дня, в конечном итоге поддерживая здоровый и хорошо функционирующий обмен веществ".
Зеленый чай и матча
Ничто так не успокаивает тело в долгие холодные дни, как теплый напиток. Этот согревающий эффект не только утешает, но и помогает ускорить обмен веществ, пока ваш организм работает над поддержанием внутренней температуры. По словам Хилла, два особенно полезных зимних напитка — это зеленый чай и матча, поскольку они уменьшают окислительный стресс и воспаление. "Многие чаи содержат небольшое количество витаминов и минералов (витамин С, Е, К, калий, кальций, железо), которые важны для ряда процессов в организме".
Костный бульон
Еще один согревающий зимний продукт — костный бульон, который, как и чай, увлажняет, согревает и ускоряет обмен веществ. Но у него есть и свои дополнительные преимущества. "Костный бульон богат желатином и аминокислотами, помогающие поддерживать здоровье кишечника и восстанавливать слизистую оболочку пищеварительного тракта", — говорит Хилл. "Желатин, приготовленная форма коллагена, также помогает поддерживать и восстанавливать мягкие ткани".
Вишня
Если вы страдаете нарушением сна или бессонницей, это может повлиять на ваш метаболизм. Один из способов помочь – включить в свой рацион больше вишни. "Вишня, особенно терпкая или вишневый сок, являются одним из немногих натуральных пищевых источников мелатонина, гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования", — говорит Хилл.
Киви
Если вишня вам не по вкусу или вы ищете другие продукты, которые помогут вам лучше высыпаться ночью, попробуйте киви. "Киви богат антиоксидантами, витаминами и минералами, включая витамин С и серотонин, способствующие улучшению качества и продолжительности сна", — говорит Хилл. "Употребление киви перед сном может помочь улучшить сон".
Мята перечная
Давно известно, что мята помогает пищеварению, однако у этого мощного растения есть и другие преимущества, такие как уменьшение симптомов вздутия живота и расслабление мышц, объясняет диетолог.
Папайя
По словам Хилла, папайя также может способствовать пищеварению, поскольку содержит фермент папаин, помогающий переваривать белки. "Употребление папайи или прием ферментных добавок из папайи может быть отличным способом улучшить пищеварение и облегчить симптомы расстройства желудка", — говорит эксперт, но предупреждает, что необходимы дополнительные исследования.
Помимо здорового питания, есть и другие повседневные привычки, которые помогут ускорить метаболизм зимой. Ключевое значение имеют упражнения средней интенсивности и движение в течение дня, особенно если у вас сидячая работа.
Также наслаждайтесь солнечным светом по утрам, чтобы помочь вашему организму проснуться и отрегулировать обмен веществ. Кроме этого следите ха количеством ночного сна, чтобы поддерживать необходимый уровень энергии.
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