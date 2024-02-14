Не ешьте перед сном: 6 продуктов, которые не дают вам уснуть по ночам

Если вы привыкли ложиться далеко за полночь, а утром постоянно переводить будильник, пора что-то менять. Достаточное количество спокойного сна имеет важное значение для вашего здоровья.

Хроническое недосыпание может нанести непоправимый вред вашему здоровью и повлиять как на физическое, так и на психическое благополучие, увеличивая риск возникновения определенных заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа. Поэтому важно следить за количеством и качеством сна, а также за питанием перед сном, так как существует ряд продуктов, которые могут помешать вам уснуть и полноценно восстановиться. Об этом пишет Healthline.

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Кофеин

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Когда вы думаете о продуктах и напитках, которые мгновенно дают вам энергию, на ум приходят кофе и другие продукты с кофеином. Это связано с тем, что кофеин является стимулятором центральной нервной системы, а это означает, что он повышает чувство бодрости и заставляет вас чувствовать себя более энергичными.

Из-за этого эффекта продукты и напитки с кофеином, включая газированные напитки, кофе, чай с кофеином и шоколадные изделия могут отрицательно влиять на сон и не давать вам спать по ночам.

Исследования показывают, что употребление кофе даже за много часов до сна может повлиять на его качество. Небольшое исследование 2013 года с участием 12 человек показало, что употребление 400 мг кофеина перед сном, а также за 3 и 6 часов до сна значительно нарушает сон.

Недостаток сна из-за потребления кофеина может привести к тому, что на следующий день вы выпьете много кофеина, чтобы нейтрализовать чувство усталости, которое может негативно повлиять на сон следующей ночью. И так по кругу. Поэтому эксперты рекомендуют сократить потребление кофеина, чтобы обеспечить спокойный сон, это особенно важно, если вы чувствительны к кофеину.

К продуктам, содержащим кофеин, относятся:

шоколад;

кофе, включая кофе без кофеина;

зеленый и черный чаи;

энергетические напитки;

продукты, содержащие кофеин или кофе в качестве ингредиента, например тирамису.

Острая пища

Фото: Pixabay

Острая пища вызывает расстройство желудка и уиливает симптомы изжоги и кислотного рефлюкса, что может помешать вам уснуть по ночам и привести к нарушениям сна.

Поэтому, если вы испытываете изжогу после употребления острой пищи или у вас кислотный рефлюкс, возможно, вам следует избегать острой пищи перед сном.

Кроме того, употребление в пищу очень острой пищи, такой как перец чили, немного повышает температуру тела. Этот эффект носит временный характер. Однако некоторые исследователи предполагают, что повышение температуры тела из-за употребления острой пищи перед сном может негативно повлиять на сон.

Продукты с высоким ГИ и сахар

Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ) быстро повышают уровень сахара в крови. Эти продукты включают рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, сладости и продукты с высоким содержанием добавленного сахара.

Исследование 2019 года, включавшее данные более чем 77 000 женщин, показало, что те, кто соблюдал диету с высоким гликемическим индексом, чаще страдали бессонницей в течение 3-летнего периода наблюдения.

Исследование также показало, что употребление добавленного сахара и рафинированных углеводов связано с более высоким риском бессонницы.

Продукты с высоким ГИ вызывают значительные скачки и падения уровня сахара в крови. Это заставляет ваше тело выделять гормоны, такие как адреналин, кортизол и гормон роста, что может привести к таким симптомам, как беспокойство, голод и раздражительность.

Жирная пища

Фото: Freepik

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров, таких как жареная курица и жирное мясо, может способствовать ухудшению сна.

Исследования показывают, что большее потребление жиров, особенно насыщенных жиров, может негативно повлиять на ваш сон.

Исследование 2016 года с участием 26 взрослых показало, что более высокое потребление насыщенных жиров связано с более поверхностным и менее восстанавливающим сном.

Кроме того, тяжелый и жирный прием пищи поздно вечером может повлиять на вашу способность засыпать. Это может быть связано с тем, что работа пищеварительного тракта замедляется, когда вы спите, поэтому употребление жирной пищи может перегрузить пищеварительную систему, что приведет к дискомфорту, из-за которого вы не сможете уснуть по ночам.

Ультраобработанные продукты

Ультраобработанные продукты, такие как фаст-фуд и упакованные продукты, могут быть не лучшим выбором для спокойного сна.

Исследования последовательно связывают диету с высоким содержанием ультраобработанных продуктов с плохим качеством сна и его короткой продолжительностью.

Уультраобработанные продукты, как правило, содержат большое количество ингредиентов, вызывающих нарушения сна, включая рафинированные углеводы, добавленный сахар, а также насыщенные и трансжиры.

Более того, диета с высоким содержанием ультраобработанных продуктов может привести к увеличению веса. Исследования показывают, что люди с избыточным весом или ожирением, как правило, имеют больше проблем со сном, чем люди без него.

Алкоголь

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Многие люди любят выпить пару стаканчиков вечером, чтобы расслабиться и отдохнуть перед сном. Несмотря на то, что небольшое количество напитков может поначалу вызвать у вас чувство усталости, исследования показывают, что употребление алкоголя может вызвать нарушения сна и не давать вам спать по ночам.

Интересно, что алкоголь заставляет вас быстрее засыпать, но затем значительно нарушает ночной сон, поскольку уровень алкоголя в крови снижается. Поскольку алкоголь очень тесно связан с бессонницей, рекомендуется избегать его употребления перед сном.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.