Ким Кардашьян купила себе Tesla Cybertruck (фото)

Автопарк Ким оценивается более чем в два миллиона долларов. Tesla Cybertruck – ее последняя покупка на данный момент.

43-летняя американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пополнила свой парк роскошных авто последней новинкой – пикапом Tesla Cybertruck за $100 тысяч. Ее заметили у огромного авто, когда она остановилась попить кофе в Малибу.

К Ким присоединился ее помощник, вместе с которым она затем отправилась на фермерский рынок.

Даже для такого будничного выхода Кардашьян выглядела на миллион. Она надела укороченный белый топ, который подчеркивал ее подкачанный живот, и черные кожаные широкие брюки с ремнями на штанинах и металлическими элементами.

Образ она дополнила дорогой черной кожаной сумкой и солнцезащитными очками.

Ким недавно назвала себя "крутой мамой автобазы" из-за того, что у нее есть футуристический автомобиль от компании Илона Маска. Пикап выпускается в трех различных комплектациях по цене от $60 990 до $99 990.

Автомобиль темно-серебристого цвета вмещает пятерых взрослых.

Что собой представляет Tesla Cybertruck

Впервые Ким похвасталась авто перед Суперкубком. На снимке в сторис машина была припаркована рядом с ее частным самолетом стоимостью $150 миллионов, который доставил ее на игру.

За последние несколько лет Кардашьян собрала обширную коллекцию автомобилей, общая стоимость которых составила около $2,1 миллиона.

У нее есть спортивный внедорожник Custom Mercedes-Maybach GLS 600 2022 года выпуска за $250 тысяч, кастомный Cadillac Escalade 2023 года выпуска за $200 тысяч, Lamborghini Urus Кима 2022 года стоимостью около $400 тысяч, кастомный Maybach S580 2022 года выпуска за $250 тысяч и другие дорогие авто.

Недавно один из автомобилей Ким выставили на продажу за $100 тысяч. Но все дело в том, что машина существенно побита после ДТП.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян выставила на продажу грязную сумочку за $70 тысяч.