Сын королевы Камиллы стал участником нового кулинарного шоу

Том Паркер-Боулз является известным ресторанным критиком и признанным кулинарным писателем. Своей любовью к еде он обязан родителям.

49-летний сын королевы Камиллы, Том Паркер-Боулз, появился в эпизоде нового кулинарного шоу Prime Video "Рестораны Лондона со Стефани Брукс" от кулинарной журналистки BBC Стефани Брукс, пишет Hello.

Премьера проекта стартовала в начале этого года, и сценарист дает зрителям представление о самых лучших ресторанах, которые может предложить Лондон. Поскольку Том – ресторанный критик и кулинарный писатель, его появление в программе более чем гармонично.

Во втором эпизоде шоу он и Стефани обедают в одном из лондонских гастрономических заведений Wiltons, известном тем, что там подают изысканные классические блюда, включая морепродукты и дичь.

"Стефани Брукс — кулинарный журналист BBC с большим опытом работы в ресторанной сфере. Лондон является домом для одних из лучших гастрономических заведений в мире, и в этом сериале Стефани дает вам представление о том, самые лучшие инстаграмные, знаковые и наполненные знаменитостями заведения, которые только может предложить Лондон", – гласит описание программы.

Том Паркер-Боулз и Стефани Брукс Фото: Amazon Prime Video

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Том в свою очередь написал массу кулинарных обзоров. Он является автором множества кулинарных книг и даже получил награду Гильдии кулинарных писателей 2010 года за свои статьи о британской еде. Паркер-Боулз также работал ресторанным критиком The Mail on Sunday и сотрудником Esquire UK.

Новый сериал Стефани – не первое его появление на телевидении, поскольку Том участвовал в различных программах, в том числе в MasterChef и Saturday Kitchen.

Писать о еде Том начал после окончания университета. По его словам, этому он обязан своим родителям.

"Я вырос на ферме в Уилтшире и питался твердой английской пищей. Мой отец был страстным садовником, а моя мать хорошо готовила", – признавался он.

Его 14-летний сын Фредди и 16-летняя дочь Лола унаследовали от отца любовь к еде.

"Мой сын любит суши и китайскую еду, чем я очень горжусь. А моя дочь любит итальянскую кухню. У нас дома есть печь для пиццы, которую вы ставите на плите, температура достигает 400 градусов, и ты сам делаешь тесто и кладешь пиццу. Дети этим одержимы", – рассказывал Том.

Ранее Фокус писал, что сын королевы Камиллы рассказал, что едят и пьют самые богатые люди на планете.