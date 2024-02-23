Для кожи, сердца и суставов: 9 доказанных преимуществ лосося для здоровья

Лосось – популярная рыба, известная своим насыщенным вкусом и содержанием омега-3 жирных кислот. Оказывается, регулярное употребление лосося может существенно улучшить ваше здоровье.

Лосось с его уникальной розово-оранжевой мякотью имеет насыщенный вкус. Этот сорт рыбы может быть частью сбалансированного питания, поскольку он богат белком и жирными кислотами омега-3. Поскольку лосось богат питательными веществами, он полезен для сердца, кожи и для здоровья в целом. О том, как именно употребление лосося может улучшить ваше здоровье пишет Health Shots.

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И дикий лосось, и тот, который выращен на ферме, содержат важнейшие питательные вещества, от кальция до калия. Но пищевая ценность этих двух сортов может иметь небольшие различия. Например, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), лосось, пойманный в дикой природе, содержит немного больше белка: в 100 граммах такого лосося содержится 25,4 грамма белка, 100 грамм дикого лосося дают 21 грамм белка. Кроме высокого содержания белка, употребление лосося приносит ряд преимуществ для здоровья.

Здоровье сердца

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Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в лососе, могут снизить кровяное давление и нормализовать уровень холестерина. Таким образом, они могут свести к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорит диетолог Прити Нагар .

Память и когнитивные функции

Жирные кислоты омега-3 лосося способствуют сохранению памяти и здоровью мозга. Они могут снизить риск возрастного снижения когнитивных функций.

Здоровье глаз

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в лососе, могут помочь сохранить здоровье глаз. По словам эксперта, они помогают снизить риск дегенерации желтого пятна, вызванной возрастом.

Здоровье суставов

Благодаря своему противовоспалительному действию, жирные кислоты омега-3 помогают улучшить здоровье суставов, а также уменьшить симптомы артрита.

Питательная ценность

Фото: Freepik

Лосось содержит необходимые питательные вещества для поддержания здоровья всего организма. В список входят витамины группы B, калий и цинк.

Контроль веса

Высокое содержание белка в лососе может помочь почувствовать себя сытым, что может помочь вам контролировать вес.

Здоровье кожи и волос.

Белок лосося и жирные кислоты омега-3 помогают поддерживать здоровье кожи и волос. Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в журнале Nutrients , астаксантин, содержащийся в лососе, может действовать как антиоксидант. Это может помочь уменьшить появление морщин, одновременно улучшая эластичность кожи и защищая клетки кожи от повреждений.

Уменьшение воспаления

Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительными свойствами. По словам эксперта, они могут помочь уменьшить воспаление во всем организме.

Здоровье костей

Фото: Freepik

Витамин D, содержащийся в лососе, также помогает поддерживать здоровье костей. Он может защитить от остеопороза — состояния, при котором кости становятся слабыми и хрупкими.

Каковы побочные эффекты от употребления лосося?

По словам эксперта, употребление лосося в целом безопасно и приносит ряд преимуществ для здоровья. Однако могут возникнуть некоторые побочные эффекты:

Содержание ртути. Л осось лучше есть в умеренных количествах, особенно маленьким детям и беременным женщинам, поскольку некоторые сорта могут содержать ртуть.

осось лучше есть в умеренных количествах, особенно маленьким детям и беременным женщинам, поскольку некоторые сорта могут содержать ртуть. Аллергия. Чтобы свести к минимуму аллергические реакции, людям с аллергией на рыбу следует избегать употребления лосося и других морепродуктов.

Чтобы свести к минимуму аллергические реакции, людям с аллергией на рыбу следует избегать употребления лосося и других морепродуктов. Риск заражения паразитами. Употребление в пищу сырого или недоваренного лосося повышает вероятность заражения паразитическими инфекциями, поэтому очень важно убедиться, что рыба приготовлена ​​правильно.

В целом лосось является отличным дополнением к здоровому питанию, но ешьте его умеренно и готовьте правильно.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.