Оказался Рембрандт: маленькую картину продали за рекордные 17 миллионов долларов

Изначально полотно оценивали в скромные 14 тысяч долларов. Но все изменилось, когда выяснилось, кто ее автор.

Картина маслом "Поклонение королей" в 2021 году оценивалась в 10 600–15 900 долларов, но недавно была продана за 14 миллионов долларов на аукционе Sotheby's. После того, как коллекционеры выяснили, что ее написал Рембрандт. Об этом пишет Daily Mail.

Невероятная картина 17-го века, первоначально оцененная в 14 000 долларов два года назад, была продана почти за 14 миллионов долларов на аукционе Sotheby's после того, как коллекционеры раскрыли ее ошеломляющую тайну.

Картина маслом под названием "Поклонение королей" оценивалась в 10 600–15 900 долларов в 2021 году, когда Christie's приписал работу кому-то из круга Рембрандта и выставил ее на продажу в Амстердаме.

Но в конечном итоге Sotheby's на своем аукционе в декабре прошлого года определил, что эта работа является настоящим Рембрандтом, поскольку всего через два года после последней продажи цена взлетела до 13,8 миллиона долларов.

Картина "Поклонение королей" оказалась работой Рембрандта Фото: Sotheby's

В ходе обширного исследования, которое длилось 20 месяцев, эксперты использовали рентгеновский анализ и инфракрасную визуализацию и консультировались с несколькими ведущими исследователями Рембрандта.

Поскольку некоторых претендентов это не убедило, на аукционе 6 декабря никто не участвовал. Но картина была обеспечена тайным гарантом по цене 13,8 миллиона долларов.

Покупатель согласился заплатить цену перед декабрьским аукционом, а это означало, что картина будет передана ему, если не будет сделано более высоких ставок.

Небольшая картина размером 23 х 17 см впервые была обнаружена в 1955 году, когда ее приобрел JCH Heldring в Амстердаме, согласно 62-страничному каталогу Sotheby's.

"Необычайно прекрасный образец мастера" выставлялся как настоящий Рембрандт в 1950-х годах, пока немецкий историк искусства Курт Баух не оспорил авторство в 1960 году. Аукционный дом заявил, что это произошло потому, что Баух изучал картину только по фотографиям.

После смерти вдовы Хелдринга в 1985 году картина вернулась на рынок, когда аукционный дом Christie’s включил ее в список как работу кого-то из круга Рембрандта. В то время его приобрела немецкая семья.

В каталоге Christie's 2021 года предполагалось, что картина принадлежит ученику или другу голландского мастера. Она была продана за 992 000 долларов.

После обширного исследования в октябре 2023 года эксперты Sotheby's определили, что картина является заново открытым Рембрандтом, назвав монохромное произведение "работой, имеющей большое значение в ранней карьере художника".

"Эта давно забытая картина является важным дополнением к живописному творчеству Рембрандта. Это в равной степени произведение его кисти и интеллекта", — написали эксперты аукционного дома в каталоге, отметив, что полотно было написано около 1628 года. Инфракрасная съемка показала многочисленные изменения в композиции, поскольку Рембрандт несколько раз переделывал сцену.

Полотно вызвало большой интерес, потому что практически все картины Рембрандта находятся в музеях по всему миру. И на аукционах практически никогда не появляются.

Напомним, ранее на аукцион выставляли полотно Кандинского. Пейзаж принадлежал коллекционерам-евреям, которые погибли в Освенциме.