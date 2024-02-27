Меган Маркл приготовила афганские блюда (видео)

Меган Маркл в рамках своего проекта Welcome Project помогает адаптироваться в Южной Калифорнии женщинам, которые перебрались в США из Афганистана.

42-летняя жена принца Гарри Меган Маркл приготовила вместе с 15 афганскими женщинами, переселившимися в США, их традиционніе блюда. Соответствующее видео появилось в сети и на веб-сайте герцогов Сассекских Archewell Foundation.

Меган присоединилась к участницам мероприятия "Добро пожаловать в Южную Калифорнию" на "вечер кулинарии и рассказывания историй". Вместе с другими женщинами они приготовили ашак и манты, которые представляют собой виды пельменей.

В пресс-релизе Archewell о визите Меган в рамках проекта Welcome Project, основанного Маркл в 2016-м, говорится, что женщины затем обсудили "свои личные истории и поддержку, которую они находят со стороны этой группы женщин, принадлежащей разным поколениям".

Визит состоялся в сотрудничестве с Mina's List, организацией, базирующейся в Нью-Йорке, которая работает с женщинами-активистками и политическими лидерами в Афганистане с 2014 года.

В 2021 году Mina's List помогла эвакуировать и переселить более 2000 афганских женщин и семей "благодаря независимым и коалиционным усилиям". Многие из них приехали в Южную Калифорнию.

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Затем Mina's List и Archewell "объединили усилия, чтобы обеспечить сообщество и поддержку этим замечательным женщинам, когда они начинают восстанавливать свою жизнь в США".

Нна создание этого проекта Меган вдохновила ее работа с Hubb Community Kitchen в Западном Лондоне в 2017 году, организованная группой выживших после пожара в Гренфелл-Тауэр. Он был запущен с целью создать "безопасную гавань и инклюзивную среду для женщин, недавно переселившихся в США из Афганистана".

Сегодня в США действуют 11 активных программ, "предназначенных для воспитания чувства принадлежности через такие виды деятельности, как шитье, искусство, походы, плавание, фотография, рассказывание историй и кулинария".

Ранее Фокус писал, что популярность Меган Маркл в США продолжает падать.