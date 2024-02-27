В Кенсингтонском дворце сообщили новости о здоровье Кейт Миддлтон

Кейт не присутствовала на службе в память о короле Греции Константине II в Виндзоре. Не приехал туда и принц Уильям, который в последний момент сослался на личные дела, чем встревожил поклонников монаршей семьи.

42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин чувствует себя хорошо, восстанавливаясь после операции на брюшной полости. Об этом со ссылкой на Кенсингтонский дворец сообщает Daily Mail.

Сейчас Кейт находится в семейном коттедже Аделаида в Виндзоре, куда приехала после выписки из Лондонской клиники.

Она по-прежнему не посещает публичніе мероприятия. Например, 27 февраля она пропустила поминальную службу по покойному королю Греции Константину в часовне Святого Георгия, которую принимает британская королевская семья.

В последнюю минуту от присутствия на службе отказался и принц Уильям. Он позвонил членам греческой королевской семьи и извинился, сославшись на "личные причины". Такой поступок очень встревожил всех, кто следит за Виндзорами. Масла в огонь подлила королева Камилла, которая прибыла в часовню за несколько минут до начала, однако проплакала практически всю церемонию.

Читайте также:

Эксперт оценил вероятность примирения Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят принца Джорджа к королевским обязанностям (фото)

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон назначила нового личного секретаря (фото)

Никаких дополнительных подробностей об отсутствии Уильяма предоставлено не было, и неизвестно, связано ли это с продолжающимся выздоровлением его жены.

Службу пропустил и король Чарльз, который сейчас проходит лечение от рака.

По информации таблоида, Кейт не будет выполнять официальные обязанности до Пасхи, однако некоторые дела она решает, даже находясь в кровати. Ее возвращение к общественным обязанностям будет зависеть от вердикта врачей.

Возвращаясь к службе, отметим, что Константин II был крестным принца Уильяма. Он умер в январе прошлого года.

Старший сын Константина, наследный принц Павлос, выступил на службе с речью вместо Уильяма.

Ранее Фокус писал, как Кейт Миддлтон помогает королю Чарльзу III выздоравливать.