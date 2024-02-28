Бьянка Цензори вышла в свет в полупрозрачных колготках на голое тело (фото)

С каждым выходом в свет образы Бьянки становятся все скандальнее. В то же время Канье Уэст традиционно одет с ног до головы.

Когда Канье Уэст говорил, что в 2024 году его жена Бьянка Цензори не будет носить никаких трусов, он, как оказалось, не шутил. Чем дальше, тем ее образы все более вульгарные и откровенные, и даже на публике она уже не стесняется появляться без нижнего белья. На сегодня самым экстремальным выходом девушки стало ее появление в Париже, где она появилась на улице в короткой меховой шубе и черных капроновых колготках на голое тело, пишет Daily Mail.

Бьянка даже не пыталась прикрыть ягодицы и промежность, когда вышла из внедорожника и направилась по тротуару, где было много других людей.

На ней также не было рубашки или бюстгальтера под укороченной шубой.

Что касается Канье, то, в отличие от своей жены, он был одет с ног до головы в черный ансамбль, включая пару перчаток из спандекса.

Пару спопровождали охранники из команды безопасности Уэста.

Супруги поужинали в ресторане Ferdi после дня, проведенного за покупками в магазине Fendi в Париже, где девушка также щеголяла в одних колготках и водолазке на голое тело.

Буквально день назад ее видели в компании падчерицы Норт Уэст. Цензори учла просьбу Ким Кардашьян и оделась немного поприличнее рядом с ребенком, отправившись с Норт в ресторан быстрого питания в куртке оверсайз и капроновых колготках.

Родители и друзья Бьянки не на шутку встревожены тем, как выглядит и как ведет себя девушка. По их словам, она изменилась до неузнаваемости и полностью подчинилась Канье, который хочет сделать из нее радикальную копию Ким Кардашьян.

Но когда Уэст был женат на Ким, он, напротив, часто упрекал жену в том, что она одевается слишком откровенно, хотя до таких смелых образов, как Бьянка, ее предшественница никогда не доходила.

Ранее Фокус писал, что на модный показ в Париже Бьянка приехала в кожаном боди на голое тело и все время придерживала наряд, чтобы не показать ничего лишнего.