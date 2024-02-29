Гибель "Титана": что необычного расскажет документальный фильм о крушении батискафа

Зрители услышат звуки, которые долго были предметом спора среди тех, кто исследует причины крушения батискафа.

18 июня 2024 года исполняется год с тех пор, как глубоководный обитаемый аппарат "Титан" потерпел крушение, спускаясь к "Титанику". Документальный фильм "Минута за минутой: Катастрофа на Титане", посвященный этой трагедии, в которой погибли пять человек, выйдет в эфир на британском канале Channel 5 6 и 7 марта. В нем зрители увидят и услышат подробности одной из самых загадочных катастроф прошлого года, пишет People.

В частности будет показан отрывок из стуков, которые спасатели, как сообщается, слышали во время поисков еще в июне 2023 года. По словам экс-капитана подводной лодки ВМС Райана Рэмси, симметрия между этими ударами была очень странной. Интервал между ними был 30 минут.

"Удары ритмичны, как будто кто-то издает этот звук, и тот факт, что он повторяется, действительно необычен", – говорит он.

О том, что в зоне поисков пропавшей лодки слышны подводные шумы, утверждала и Береговая охрана США. Их якобы обнаружил канадский самолет Р-3.

Однако позже эту информацию опровергла старшина береговой охраны США 3-го класса Бриана Картер.

"На данный момент у нас нет ничего, что указывало бы на взрыв", – заявила она 21 июня, через три дня после исчезновения подводной лодки.

Последние звуки "Титана"

18 июня прошлого года пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, эксперт по Титанику Поль-Анри Нарголе и британский миллиардер Хэмиш Хардинг в "Титане" начали спуск к месту крушения лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Спустя 105 минут объект потерял связь с канадским экспедиционным судном "Полярный принц". Сначала канадцы начали поиск сами, но потом обратились к Береговой охране США за помощью.

За поисками с замиранием сердца следил весь мир, поскольку у людей на борту кислорода было на 96 часов. Их искали круглосуточно, однако 22 июня операцию прекратили, а всех, кто был внутри "Титана", признали погибшими.

В тот день Береговая охрана США подтвердила, что все пять человек предположительно погибли после того, как обнаружили обломки, которые, вероятно, были вызваны "катастрофическим взрывом".

Ранее Фокус писал, что на борту пропавшего батискафа был один из богатейших людей Пакистана 48-летний житель Великобритании Шахзада Давуд. Мы также рассказывали, что не так с батискафом.