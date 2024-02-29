Девушка Брэда Питта продемонстрировала подарок от актера (фото)

Впервые слухи о новом романе голливудской звезды начали распространяться осенью 2022 года. В начале 2024 стало известно, что они уже живут вместе.

Девушка Брэда Питта Инес де Рамон вышла в свет, неся букет цветов, когда возвращалась к их с Питтом дому. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленная бывшего мужа Анджелины Джоли покидала офисное здание, держа весеннюю цветочную композицию, что, судя по всему, было еще одним романтическим жестом ее возлюбленного.

Инес де Рамон была одета в белую футболку, прямые черные джинсы, темно-коричневые сапоги на каблуках. Ее волосы были распущены. Дизайнер ювелирных украшений добавила к почти весеннему образу солнцезащитные очки, черную сумочку Yves St. Laurent и смотрела в телефон.

Инес де Рамон

Впоследствии возлюбленная Брэда Питта вернулась в дом в Лос-Анджелесе, где она теперь живет с актером.

Инес де Рамон и Брэд Питт

Ранее стало известно, что пара, которая начала встречаться осенью 2022 года, сделала следующий шаг в своих отношениях, поселившись вместе в доме Брэда Питта.

"Они становятся очень сильными, и она счастливее, чем когда-либо", — рассказывал инсайдер.

В ноябре 2022 года Брэд и Инес впервые были замечены на концерте Боно. После этого они встречали Новый год, праздновали дни рождения, посещали официальные события, однако вместе на красной дорожке так и не позировали.

Напомним, Брэд Питт вышел в свет в спортивном костюме за более чем четыре тысячи долларов.

Также Фокус писал о выходе Анджелины Джоли с новым цветом волос.