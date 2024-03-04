Названа причина смерти Томаса Кингстона, мужа троюродной сестры Чарльза ІІІ леди Габриэллы

Тело Томаса Кингстона было найдено во флигеле дома его родителей в Котсуолдсе. Полиция исключила какую-либо причастность третьих лиц.

О смерти 45-летнего Томаса Генри Робина Кингстона, мужа леди Габриэллы, двоюродной племянницы покойной королевы Елизаветы ІІ, стало известно в конце прошлого месяца. По сообщению следствия, Кингстон умер от "огнестрельной раны головы", а рядом с его телом был обнаружен пистолет, пишет Еxpress.

Томас Кингстон, муж дочери принца и принцессы Майкла Кентских леди Габриэллы Кингстон, был найден мертвым в загородном особняке своей семьи в воскресенье, 25 февраля, около 18:00.

Во врямея расследования выяснилось, что рядом с его телом во флигеле дома его родителей в Котсуолдсе был найден пистолет.

Вскрытие показало наличие единственного огнестрельного ранения. Полиция исключила какую-либо причастность третьих лиц и заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений. Старший коронер Кэти Скерретт сообщила суду Глостершира, что Кингстон сел пообедать со своими родителями, но исчез после того, как его отец пошел гулять с собаками.

"По возвращении отца, Томаса уже не было дома. Примерно через 30 минут мать пошла его искать. Отец ворвался в запертое здание, где нашел Томаса мертвым с огнестрельной травмой головы. На месте происшествия присутствовал пистолет. Были вызваны экстренные службы. Полиция убеждена, что смерть не является подозрительной", — сообщила Кэти Скерретт.

Она добавила: "Вскрытие было проведено доктором Джонсом, консультантом-гистопатологом. Предварительной причиной смерти была названа травма головы. Удовлетворившись установлением личности, первоначальной причиной смерти и краткими обстоятельствами смерти господина Кингстона, я могу официально начать расследование. Сейчас я откладываю рассмотрение дела до даты, которую необходимо определить. На этом завершается начало расследования смерти Томаса Генри Робина Кингстона".

Что известно о Томасе Кингстоне

Томас Кингстон по профессии финансист. Он женился на леди Габриэлле, троюродной сестре короля Чарльза, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2019 года.

Фото: Getty Images

Кингстон был выпускником Бристольского университета и директором Devonport Capital, фирмы, которая специализируется на предоставлении финансирования другим компаниям. Он также работал в Багдаде в отделе дипломатических миссий Министерства иностранных дел Великобритании.

Ранее Томас встречался с Пиппой Мэтьюз, бывшей Пиппой Миддлтон, сестрой принцессы Кейт.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что королева Испании Летиция и ее супруг король Филипп VI прибыли в Великобританию, чтобы почтить память дяди Филиппа, короля Греции Константина.