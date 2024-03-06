"Люблю": Дакота Джонсон дала редкий комментарий о детях Криса Мартина

Дакота и Крис встречаются более шести лет. Они держат свои отношения подальше от внимания публики.

Американская актриса Дакота Джонсон полностью приняла роль мачехи для детей Криса Мартина. Редкий комментарий о наследниках возлюбленного от брака с Гвинет Пэлтроу звезда экрана дала Bustle.

"Я люблю этих детей так, будто от этого зависит моя жизнь. От всей души", — призналась Дакота.

Джонсон считает, что людям не обязательно быть кровными, чтобы стать семьей.

Фронтмен группы Coldplay и актриса Гвинет Пэлтроу воспитывают 19-летнюю дочь Эпл и 17-летнего сына Мозеса. Звездные супруги развелись в 2016 году, впрочем, поддерживают хорошие отношения ради общих наследников. Сейчас же Гвинет замужем за сценаристом Брэдом Фелчаком.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с детьми Фото: скріншот

"Связи с людьми, которых ты выбираешь, крепче, чем связи с людьми, среди которых ты на самом деле родился", — отметила Дакота, с которой Крис Мартин встречается около шести лет.

Актриса добавила, что "избранная семья" может быть "не менее важной, если не большей".

"У меня есть четыре брата и две сестры, и мои две сестры не связаны между собой, но они сестры, и они называют друг друга сестрами, и они всегда вместе. А мои два старших брата не связаны между собой. И они братья", — призналась звезда "Мадам Паутины".

Крис Мартин и Дакота Джонсон

Дакота — дочь Мелани Гриффит и Дона Джонсона. У Гриффит есть сын Александр от бывшего мужа Стивена Бауера и дочь Стелла от Антонио Бандераса.

Напомним, смотрела ли Дакота Джонсон фильм "Мадам Паутина" после резкой критики.

Также Фокус писал о романтическом свидании Дакоты Джонсон и Криса Мартина.