Как у принца Эндрю: какой титул принц Луи может получить, когда Уильям станет королем

Сейчас дедушка Луи, король Чарльз III, правит Великобританией, а отец мальчика Уильям — второй в очереди на престол. Сможет ли когда-нибудь сам Луи стать королем и какой титул получит, когда его отец начнет править Соединенным Королевством?

Стало известно, какой титул может получить принц Луи, когда его отец Уильям станет королем Великобритании. Об этом пишет Woman and Home.

Младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон может быть всего 5 лет, но он уже является одним из самых известных членов королевской семьи. Луи часто радует поклонников, когда выходит на публику и демонстрирует свое вызывающее поведение.

Его старший брат, принц Джордж, с большой вероятностью однажды станет британским королем, ведь сейчас он второй в очереди на престол после отца Уильяма. Луи — четвертый (после отца, старшего брата и сестры Шарлотты).

Принц Луи Фото: Getty Images

Станет ли принц Луи когда-нибудь королем?

Принц Луи чисто гипотетически может стать монархом, но, вероятно, не будет им, поскольку он лишь четвертый в королевской линии наследования британского престола. Это означает, что для того, чтобы Луи действительно стал королем Соединенного Королевства, что-то должно было бы произойти с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Однако, если бы младший сын Кейт Миддлтон взошел на престол в детстве, он был бы королем только по названию. Королевские функции нужно было бы передать регенту. Это мог бы быть принц Гарри, поскольку он следующий в очереди на престол, однако герцог Сассекский не живет в Великобритании. После Гарри идет принц Эндрю, хотя вряд ли он займет эту должность для принца Луи.

Принц Гарри Фото: Archwell

Сын королевы Елизаветы II отказался от своих обязанностей в 2019 году на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. Его старшая дочь, принцесса Беатрис, является следующей в очереди на престол, поэтому вполне возможно, что если принц Луи когда-нибудь станет королем в детстве, она потенциально может стать его регентом, если принц Гарри и принц Эндрю этого не сделают.

Принцесса Беатрис Фото: Getty Images

Какие титулы будет носить принц Луи?

Луи будет продолжать носить свой титул принца до конца жизни, хотя в будущем, когда принц Уильям станет королем, возможно, он сможет взять титул герцога Йоркского. Сейчас им владеет принц Эндрю (он может передаваться только по мужской линии, а у Эндрю две дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения).

Титул герцога Йоркского часто предоставлялся второму сыну монарха, например, принцу Эндрю или отцу покойной королевы Елизаветы, королю Георгу VI, который был герцогом Йоркским до того, как его брат король Эдуард VIII отрекся от престола.

Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Когда принц Уильям станет королем, а титул вернется к короне, он может передать его младшему сыну. Всем детям покойной королевы Елизаветы в какой-то момент были предоставлены дополнительные титулы, однако и принц Эндрю, и принц Эдвард получили титулы герцога Йоркского и графа Уэссекского только после женитьбы, то есть спустя десятилетия ее правления.

Поэтому вполне возможно, что принц Луи когда-то получит новый титул, но это может произойти не через несколько лет. Кроме этого, принц Луи, вероятно, также получит ряд почетных военных титулов, которые обычно имеют старшие члены королевской семьи.

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty

Какие титулы имеет сейчас принц Луи?

Сейчас титул пятилетнего Луи — принц Луи Артур Чарльз Уэльский. Вполне возможно, что он останется принцем Луи Уэльским, когда принц Уильям станет королем, более вероятно, что он получит какой-то другой титул, когда он станет сыном британского монарха.

Принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty

Ранее дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма носили титулы Кембриджских, как и их родители. Впрочем, после смерти королевы Елизаветы II они получили титул Уэльских, который ранее носили король Чарльз, когда он был принцем, и покойная принцесса Диана.

Напомним, принц Луи задул свечу принцессы Шарлотты во время рождественской службы 2023 года.

Также Фокус писал о состоянии детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.