"Не на 100 процентов": новые детали о состоянии Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская рада больше времени провести со своими тремя детьми, пока восстанавливается после операции. Она вернется к публичным обязанностям не раньше Пасхи 2024 года.

Кейт Миддлтон сейчас больше чем на половине периода выздоровления после ее госпитализации для плановой операции на брюшной полости в начале 2024 года. Об этом пишет Hello Magazine.

Сообщается, что будущая королева Великобритании, которая, как ожидается, вернется к королевским обязанностям после Пасхи, "восстанавливается хорошо, но не на сто процентов". Судя по всему, Кэтрин посетит репетицию парада Trooping the Color 8 июня 2024 года.

Королевский автор Роберт Джобсон, который написал биографию "Кэтрин, принцесса Уэльская", отметил: "Из того, что я слышу, Кейт снова вошла в рутину и работает хорошо... Я говорил с людьми, близкими к ней, и я думаю, что она хорошо выздоравливает, но не на сто процентов".

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Королевский эксперт также прокомментировал желание Чарльза III, которому в начале февраля 2024 года диагностировали онкологию.

"Король стремился сделать так, чтобы королевская семья больше сосредоточилась на главной четверке, и отсутствие двух звездных персонажей затрудняет это", — считает Джобсон.

По его словам, во время возвращения принцессы Уэльской к королевским обязанностям ее встретят с "распростертыми объятиями".

"Она, должно быть, с нетерпением ждет этого, но она также испытывает счастье, что может провести это время с детьми и поставить свое выздоровление на первое место", — добавил автор.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, как дядя Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились.

Также Фокус писал о первом появлении принцессы Уэльской после операции.