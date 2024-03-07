"Таких очень много": Алан Бадоев прокомментировал молчание Софии Ротару
Народная артистка иногда реагирует на обстрелы украинских городов и поздравляет с государственными праздниками. Впрочем, заявлений с осуждением российской военной агрессии она не делала.
Украинский режиссер Алан Бадоев прокомментировал молчание певицы Софии Ротару относительно полномасштабной войны в Украине. Клипмейкер накануне дал интервью Дмитрию Гордону.
Бадоев считает, что Ротару уже не даст никаких громких заявлений относительно российской военной агрессии.
"Да и не будет от нее уже никаких заявлений, наверное. Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. И не потому, что ты осуждаешь. Кто я? И почему я буду иметь право вдруг обсудить Софию Михайловну Ротару? Да никогда в жизни я себе этого не позволю. Но ориентироваться на ее поступки я тоже себе не позволю", — отметил украинский режиссер.
В частности, автор фильма "Довга доба" считает, что "немного магии и силы" в артистке потерялось.
Алан Бадоев добавил, что Ротару "осталась в той эпохе".
"Она все же оттуда, понимаете? И таких очень много — какие великие, замечательные люди, но у них 50% их сути — это Россия", — считает режиссер.
Что известно о позиции Софии Ротару
Артистка время от времени реагирует на массированные обстрелы украинских городов российскими войсками и поздравляет с государственными праздниками. Впрочем, заявлений с осуждением действий РФ она не делала.
Свое 75-летие в августе 2022 года Ротару встретила в родном селе Маршинцы на Буковине. Однако, где сейчас находится звезда сцены, точно неизвестно. Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказывала, что ее украинская коллега в безопасном месте.
Напомним, София Ротару поздравила сына с днем рождения.
Также Фокус писал о внуке Софии Ротару, который незаконно выехал из Украины.