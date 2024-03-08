Девушка Брэда Питта Инес де Рамон официально развелась

Пол Уэсли и Инес развелись через полтора года после того, как публично объявили о своем расставании. В отличии от своей возлюбленной, Питт до сих пор не может поставить точку в своем разводе с Анджелиной Джоли.

Отношения 60-летнего оскароносного американского актера Брэда Питта и 31-летней дизайнера ювелирных украшений Инес де Рамон развиваются на удивление постепенно и гармонично. Не исключено, что не за горами тот день, когда на ее безымянном пальце появится кольцо с увесистым бриллиантом, поскольку новому этапу ее романа со звездой больше ничего не мешает. Как сообщает People, Инес окончательно развелась со своим мужем, актером Полом Уэсли. Это произошло через полтора года после того, как пара сообщила о своем расставании.

Согласно документам, Инес отказалась от любых будущих выплат супружеских или партнерских алиментов и попросила восстановить свое прежнее имя.

Бывшая пара, назвавшая причиной своего расставания "непримиримые разногласия", поженилась в 2019 году, детей у них нет.

Их развод был указан как "неоспоримый" и включал примечание о том, что они "заключили письменное соглашение относительно своего имущества и своих прав на брак или семейное партнерство, включая алименты, оригинал которого был или был представлен в суд".

По словам представителя пары, решение расстаться было обоюдным.

Слухи о романе девушки с Питтом появились в ноябре 2022 года на концерте Боно, через два месяца после того, как публично стало известно о ее расставании с Уэсли.

Долгое время влюбленные старались держаться подальше от внимания СМИ. Сравнительно недавно они начали вместе появляться на светских мероприятиях.

Затем он отвез ее на премьеру своего фильма "Вавилон" в декабре 2022 года, после чего последовало празднование дня рождения, совместная встреча Нового года и поездка в Париж. Они вместе отметили 60-летие актера, а в прошлом месяце Инес посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, где был Питт.

Теперь Инес переехала в роскошный особняк актера. Правда, она оставила свое прежнее жилье на всякий случай.

Друзья звезды говорят, что он очень счастлив с де Рамон и называет ее своей девушкой.

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не закончили развод.