Топ 7 самых вредных продуктов для здоровья печени

Ваше здоровье зависит не только от генов, но и от образа жизни, в частности от пищевых привычек. Если вы хотите сохранить здоровье печени, избегайте этих вредных продуктов.

Печень – один из важнейших органов, от которого зависят детоксикация организма от вредных веществ, выработка желчи для пищеварения и хранение необходимых питательных веществ. Однако на способность печени выполнять эти функции могут влиять различные факторы, в том числе и еда. Узнайте, какие продукты могут негативно влиять на здоровье печени. Об этом пишет Healthier Steps.

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Жареные блюда

Фото: Freepik

Жареные продукты содержат большое количество трансжиров, которые, как известно, вредны для здоровья в целом, особенно в избыточных количествах.

Трансжиры повышают уровень плохого холестерина (ЛПНП) и снижают уровень хорошего холестерина (ЛПВП), тем самым увеличивая риск сердечных заболеваний.

Более того, чрезмерное употребление жареной пищи может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП). НАЖБП — это состояние, при котором происходит накопление жира в печени из-за неправильного питания и образа жизни.

Когда вы регулярно едите жареную пищу, содержащиеся в ней жиры также вызывают воспаление печени, что может способствовать циррозу печени.

Добавленный сахар

Одной из основных функций печени является обработка и метаболизм питательных веществ, которые мы потребляем, включая сахар. Однако когда мы потребляем чрезмерное количество добавленного сахара, это оказывает вредное воздействие на нашу печень.

Как и жирная пища, употребление слишком большого количества добавленного сахара может увеличить отложение жира в печени, что может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Это особенно актуально, если вы потребляете слишком много фруктозы.

Алкоголь

Фото: Pixabay

Когда вы употребляете алкоголь, он всасывается в кровь и попадает прямо в печень. В печени есть ферменты, расщепляющие алкоголь на ацетальдегид (токсичное вещество и известный канцероген), который затем расщепляется на менее активный побочный продукт – ацетат. Ацетат далее расщепляется на углекислый газ и воду. Однако, когда мы пьем слишком много алкоголя или неоднократно в течение длительного периода времени, количество вырабатываемого ацетальдегида подавляет способность печени эффективно его расщеплять.

Это токсичное вещество может вызвать воспаление клеток печени, приводящее к алкогольному гепатиту. Со временем этот непрерывный цикл разрушения приводит к фиброзу (рубцеванию) ткани печени, известному как цирроз – необратимому повреждению, влияющему на ее функционирование.

По мере прогрессирования цирроза рубцовая ткань заменяет здоровую ткань печени, уменьшая приток крови через орган и затрудняя его правильную работу.

Красное и обработанное мясо

Красное мясо богато насыщенными жирами, что связано с повышенным риском заболеваний печени. Насыщенные жиры могут привести к воспалению печени и ухудшить ее способность нормально функционировать.

Обработанное красное мясо, такое как колбасы и бекон, содержит вредные химические вещества, такие как нитриты и нитраты. Эти химические вещества добавляются во время обработки в целях консервации, но они являются известными канцерогенами м со временем могут повредить печень.

Белая мука

Фото: Freepik

Белая мука — это рафинированный углевод, который обычно содержится во многих обработанных пищевых продуктах, таких как хлеб, макароны и выпечка. Хотя это может быть удобно и вкусно, регулярное употребление белой муки может нанести вред вашей печени. Одним из основных способов, которыми белая мука может повредить печень, является воспаление.

Когда мы едим продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, наш организм вырабатывает инсулин, помогающий регулировать уровень сахара в крови. Однако со временем постоянное повышение уровня сахара в крови может привести к резистентности к инсулину и хроническому воспалению во всем организме.

Кроме того, потребление большого количества белой муки может также способствовать увеличению веса и ожирению – основным факторам риска развития неалкогольной жировой болезни печени.

Безалкогольные напитки

Безалкогольные напитки являются популярными среди большинства людей, однако их чрезмерное употребление может нанести вред здоровью, в том числе печени. Безалкогольные напитки содержат большое количество сахара и искусственных подсластителей, которые могут привести к ожирению, болезням сердца и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Исследование показало, что употребление пяти или более безалкогольных напитков в неделю увеличивает риск развития диабета 2 типа по сравнению с теми, кто употреблял менее одного напитка.

Чрезмерное употребление безалкогольных напитков в течение длительного времени они могут способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени.

Полезные продукты для печени

Фото: Pixabay

Теперь, зная, какие продукты являются наиболее вредными для печени, обогатите свой рацион теми, которые могут помочь улучшить ее здоровье. К таким продуктам относятся:

грейпфрут;

виноград;

крестоцветные овощи: брокколи, капуста, брюссельская капуста, цветная капуста;

орехи;

оливковое масло;

свекла.

Помимо еды, достаточное употребление жидкости и регулярные физические упражнения также могут улучшить здоровье печени и общее самочувствие.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.