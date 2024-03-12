Ким Кардашьян клонировала себя в новой рекламе (видео)

В рекламе Ким предстала в роли инженера футуристической фабрики. Ролик вышел очень стильным и стал новым словом в продвижении бренда.

43-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен и многодетная мать Ким Кардашьян работает не покладая рук. Она активно развивает свой бренд нижнего белья SKIMS, и реклама ее новых коллекций становится все интереснее и оригинальнее. Если раньше она привлекала к рекламным кампаниям супермоделей, актеров и спортсменов с мировым именем, то теперь решила продемонстрировать качество белья самолично. Что из этого получилось, Ким показала в соцсети.

Бренд SKIMS снял первую национальную рекламу, которая транслировалась перед церемонией "Оскар".

В кадре зрители видят футуристическую фабрику по производству нижнего белья. Главный инженер, которого на экране воплотила Ким, и бесчисленные ее копии проверяют корректирующее белье на космическом корабле на предмет растяжения и поддержки. Она наблюдает за клонами через телевизионные экраны и одобряет такие продукты как хлопчатобумажные футболки и бюстгальтеры для занятий спортом.

Ким продемонстрировала свою подтянутую и стройную фигуру, паря в невесомости в бюстгальтере и трусиках из своей коллекции.

Каждая версия звезды реалити-шоу была одета в телесные туфли Skims и туфли на каблуках, а также в прозрачный лабораторный халат.

Все это – под трек Гэри Райта "Dream Weaver".

Бэекстейдж

"Доступ разрешен: лаборатория SKIMS". Проверено, протестировано и разработано для идеальной работы — SKIMS не из этого мира. В нашем первом национальном телевизионном рекламном ролике, действие которого происходит в космосе, участвует главный инженер SKIMS @KimKardashian и ее "клоны", проверяющие качество каждой ткани SKIMS на эластичность, комфорт и гладкость, чтобы создать наилучшую посадку для любого тела", – говорится в подписи к ролику.

Реклама будет показываться на вещательных каналах и в Интернете до конца апреля. В рамках кампании большая часть этого проекта будет представлена на Таймс-сквер в Нью-Йорке и на рекламных щитах в Лос-Анджелесе.

Реклама бренда Ким транслируется в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе

Бренд, стоимость которого недавно оценивалась в четыре миллиарда долларов, первоначально продавал корректирующую одежду, а затем начал выпускать домашнюю одежду, купальники, а в последнее время – и мужскую одежду. Теперь SKIMS планирует открытие первых флагманских магазинов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, поскольку пока что все вещи продаются онлайн.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян скопировала образ Бьянки Цензори на Неделе моды, а ее платье на "Оскаре 2024" сравнили с салфеткой.