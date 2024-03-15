Измены и внебрачный ребенок: в СМИ появилась новая версия исчезновения Кейт Миддлтон

Маркиза Чолмондели вместе с мужем живет практически по соседству с принцем и принцессой Уэльскими. Слухи о романе Роуз и наследника престола появились еще в 2019 году.

Чем дольше Кейт Миддлтон не появляется на публике, и чем сильнее разгорается скандал с отфотошопленным фто, тем больше слухов и теорий заговора распространяится таблоидами и в соцсетях. Но если раньше поклонники королевской семьи думали, что состояние Кэтрин после операции куда серьезнее, чем об этом говорит Кенсингтонский дворец, то теперь появилась и любовная линия, пишет Glоbal News.

Многие заметили, что на отфотошопленном фото принцессы Уэльской нет знаменитого сапфирового обручального кольца. Без украшения своей бывшей свекрови, принцессы Дианы, жена принца Уильяма появлялась на публике крайне редко. Оно всегда было частью любого ее ансамбля. Именно поэтому британцы заподозрили, что не все гладко в, казалось бы, идеальной паре, какой представляли Уильяма и Кейт.

Неудивительно, что имя Роуз Хэнбери, которую уже называли любовницей будущего короля, снова появилось на слуху.

Кто такая Роуз Хэнбери

В аристократических кругах Британии она известна как леди Роуз Хэнбери, маркиза Чолмондели (произносится как "Чамли"), и уже давно связана с британской королевской семьей благодаря своей богатой семье и их престижному положению в высшем обществе.

Слухи о ее любовной связи с Уильямом ходили еще с 2019 года, хотя роман не был доказан. Теперь тема предполагаемой измены наследника престола снова "вошла в чат".

Роуз Хэнбери Фото: скрин

Как Хэнбери связаны с королевской семьей?

Сара Роуз Хэнбери родилась 15 марта 1984 года в семье Тимоти Хэнбери и Эммы Лонгман. Она одна из троих детей, у нее есть старшая сестра и младший брат.

Тимоти и Эмма были дизайнерами: она работала в сфере моды и дизайна интерьеров, а он занимался дизайном веб-сайтов.

Задолго до того, как Роуз Хэнбери подружилась с принцем и принцессой Уэльскими, семья имела теплые отношения с членами королевской семьи. Ее бабушка по материнской линии, леди Элизабет Ламбарт, была одной из подружек невесты королевы Елизаветы II на ее свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году.

Хэнбери училась в престижной школе-интернате, а после окончания получила степень Открытого университета и начала работать моделью в возрасте 23 лет.

Примерно в это же время она познакомилась со своим нынешним мужем Дэвидом Джорджем Филипом Роксэвиджем, 7-м маркизом Чолмондели. Пара начала встречаться в 2006 году, вызвав некоторый переполох, поскольку он на 23 года старше ее.

Хэнбери и Роксэвидж объявили о своей помолвке в июне 2009 года и поженились через два дня. Всего несколько месяцев спустя, в октябре 2009 года, они стали родителями мальчиков-близнецов, которые родились преждевременно. Спустя почти семь лет у них появилась дочь Айрис.

Связь Хэнбери с Уильямом и Кейт

Говорят, что пара завязала дружбу с молодыми членами королевской семьи после того, как они поселились в роскошном Хоутон-холле, который находится прямо через дорогу от королевского поместья Сандрингем.

Считается, что Хэнбери и Миддлтон стали верными друзьями, когда Миддлтон навестила своего будущего мужа в Сандрингеме. Позже, когда Уильям и Миддлтон переехали в Анмер-холл в поместье Сандрингем после свадьбы в 2011 году, у Кембриджей и Чолмондели сложилась крепкая дружба.

Жизнь в двух шагах от королевской четы принесла маркизе приглашение на ряд королевских мероприятий на протяжении многих лет. В 2016 году Уилл и Кейт были сфотографированы с семьей Чолмондели на приеме, организованном в Хоутон-холле в поддержку детских хосписов Восточной Англии. В 2017 году Роуз заметили сидящей рядом с принцем Гарри на государственном банкете в Букингемском дворце, а в 2022 году она присутствовала на поминальной службе по принцу Филиппу и похоронах королевы Елизаветы.

В апреле 2023 года было объявлено, что их сын Оливер будет одним из пажей на коронации короля Чарльза вместе с наследником престола принцем Джорджем.

Маркиза Чолмондели и ее муж давно дружат с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Начало слухов

В 2019 году начали циркулировать слухи о разладе между Хэнбери, Уильямом и Миддлтон: таблоиды утверждали, что королевская чета поссорилась с маркизой.

Примерно в то же время начали писать о предполагаемом романе между принцем и Хэнбери после того, как британский таблоид опубликовал историю, в которой утверждалось, что Уильям изменял своей жене, когда она была беременна принцем Луи.

Слухи об этом романе были подтверждены такими журналистами, как Алекс Тиффин, который сообщил, что есть реальные основания полагать, что Уильям изменял Кейт с Роуз. Обвинения снова стали мейнстримом в декабре 2021 года, когда Тиффин опубликовал серию очень смелых твитов.

"Многие британские новостные агентства располагали доказательствами этого дела и другими его комментариями. Некоторые даже говорили о них на этом сайте до того, как из-за юридических угроз они были удалены. Человеку королевской семьи не должна быть предоставлена дополнительная защита от пристального внимания, чем любому другому общественному деятелю. Журналисты сообщают, а не решают", — добавил он.

После этого Тиффин предложил Уильяму подать в суд, отметив, что он был бы рад обсудить этот вопрос под присягой.

Фото: скрин

Масла в огонь подлил телеведущий Стивен Колбер в своем вечернем шоу.

"Королевство было потрясено кажущимся исчезновением Кейт Миддлтон. Ну, теперь интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа и будущего короля Англии Уильяма. Итак, я думаю, мы все знаем, кто эта предполагаемая другая женщина. Скажите это вместе со мной: "Маркиза Чолмондели"… с 2019 года ходят слухи о романе между Уильямом и Хэнбери", – заявил он.

Стивен Колберт намекнул на любовницу принца Уильяма

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Ну и вишенка на торте – слухи о том, что дочь Роуз может быть внебрачным ребенком будущего короля. Эта информация, как и вся остальная, не подтверждена, но среди пользователей в соцсетях циркулировали подобные домыслы.

Кенсингтонский дворец опроверг эти слухи, но с появлением в этом месяце спекуляций о здоровье Миддлтон слухи получили новую точку опоры.

Уильям, Миддлтон и Хэнбери никогда напрямую ничего не комментировали. На протяжении всей истории британские королевские любовницы и дела были хорошо задокументированы, но участники этих событий редко затрагивали вопросы неверности.

Ранее Фокус писал, почему дворец прячет Кейт Миддлтон.