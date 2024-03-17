Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на слухи об изменах

Принцесса Уэльскаяне собирается обновлять семейное фото, но планирует опубликовать новый снимок ко дню рождения принца Луи 23 апреля.

Реакция общественности на отредактированное семейное фото принцессы Уэльской с детьми на День матери и слухи об интрижке принца Уильяма с Роуз Хэнбери привели к тому, что будущий король Великобритании и его жена "чувствуют себя потрясенными и опустошенными", пишет Mail Online со ссылкой на источники из окружения пары.

16 правок на фото, где Кейт запечатлена со своими тремя детьми, заставили поклонников сомневаться в подлинности снимка, а ряд крупных новостных агентств убрали его со своих сайтов из-за внесенных изменений. Отсутствие же обручального кольца на пальце принцессы, которое она практически никогда не снимает, фотографируясь для официальных портретов, всколыхнуло старые домыслы о том, что принц Уильям изменяет жене с маркизой Чолмондели, которая со своей семьей живет по соседству от Уэльсов.

Кэтрин, взявшая на себя вину за фотошоп, теперь собирается опубликовать новое фото, но произойдет это не раньше 23 апреля, когда принцу Луи исполнится шесть лет. Многодетная мать не намерена отказываться от традиции, согласно которой каждый год она сама снимает официальные портреты сыновей и дочери к их дням рождения.

Что касается слухов о кризисе в браке, то Уильям и Кейт намерены их развеять во время публичных мероприятий. Принцесса Уэльская собирается появиться на людях не раньше конца марта.

Гипотез относительно того, куда делась Кейт Миддлтон, становится все больше. В частности, сторонники теории заговора и вовсе ставят под сомнение то, что Кэтрин жива. По их словам, если бы она выздоравливала, то Кенсингтонский дворец мог показать ее свежее видео, но чем дольше будущую королеву прячут от общественности, тем больше вопросов.

Ранее Фокус писал, что Вупи Голдберг вступилась за Кейт Миддлтон.