Старшая дочь Оли Поляковой рассказала, какую операцию ей пришлось перенести в начале 2024 года (видео)

Мария Полякова призналась, что уже перенесла две операции на одной из которых ей удалили один из органов. Девушка также рассказала, что причиной этому были несколько приступов.

19-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша впервые рассказала, какую операцию ей пришлось пережить в этом году. Подробностями личной жизни девушка поделилась на ютуб-канале "У ЛІЖКУ".

В частности, Маша Полякова призналась, что врачам пришлось удалить ей желчный пузырь. Все потому, что она имела желчнокаменную болезнь, а также перенесла три приступа панкреатита, после которых оказалась в больнице. Операцию сделали еще в начале января 2024 года.

Девушка призналась, что, вероятнее всего, причиной болезни стали вредные привычки в Англии, где она употребляла много различных напитков.

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13:42 Почему Маше Поляковой делали операцию

"У меня недавно была операция, мне вырезали желчный. Надо было меньше пить в Англии, наверное. У меня было три приступа панкреатита. Там уже были припайки. Мне говорили, что следующий мог сделать хронический панкреатит", — призналась Маша Полякова.

Певица также рассказала, что несколько лет назад также перенесла операцию, поскольку тогда у нее обнаружили кистоз.

Стоит отметить, что еще в ноябре 2023 года Маша Полякова находясь на отдыхе в Африке вместе со своей мамой начала жаловаться на здоровье. Там девушка попала на больничную койку, где ей диагностировали желчнокаменную болезнь.

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Ранее Фокус также писал, что старшая дочь Поляковой рассекретила подробности своей личной жизни, а также призналась сколько зарабатывает в месяц.