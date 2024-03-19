Звезды-предатели: Таисия Повалий, Регина Тодоренко и Ани Лорак — кто из украинских звезд получил гражданство РФ

Война в Украине расставила все точки над "і" и если после 2014 года некоторые украинские звезды продолжали работать "под прикрытием" на Россию, то после 24 февраля 2022 года каждый сделал свой выбор. Конечно, многие украинские звезды категорически разорвали все связи с РФ, однако были и те, кто открыто встал на сторону страны агрессора, или до сих пор отмалчивается. Но как бы там ни было, война внесла свои коррективы.

Если до этого многие звезды из Украины могли держать в тайне свое гражданство, то на российских выборах 2024 года многие из них показали, кем являются на самом деле. Фокус подготовил подборку звезд, которые родились в Украине, однако предали Родину и приняли российское гражданство.

Ани Лорак Фото: Соцсети

Ани Лорак

45-летняя уроженка Черновицкой области Каролина Куек, более известная как певица Ани Лорак, после двух лет войны в Украине, приняла решение получить российское гражданство.

В частности, с октября 2022 года певица попала в санкционный список, который запрещает въезд на территорию Украины. Все из-за того, что с начала полномасштабной войны в Украине Ани Лорак продемонстрировала поддержку российской власти, а еще в 2014 году, после начала АТО, продолжила работать и зарабатывать деньги в России.

Как пишут российские СМИ, уже через два месяца певица будет иметь новый паспорт и будет считаться гражданкой России.

У себя на страницах в социальных сетях Лорак не скрывает поддержку россиян. Иногда даже показывает свою волонтерскую деятельность в поддержку российской армии.

Таисия Повалий Фото: 24 канал

Таисия Повалий

59-летняя уроженка Киевской области, певица Таисия Повалий также накануне выборов в России получила российский паспорт. Сменой гражданства певица гордо поделилась у себя на странице в Instagram. В частности, она опубликовала фото на котором держала российский паспорт и под которым призналась, что впервые голосовала на выборах в России.

С октября 2022 года певица внесена в список СНБО, который запрещает ее въезд на территорию Украины. Все из-за того, что Повалий продемонстрировала поддержку российской агрессии. После запрета певица вывезла из Украины свою мать, которая до последнего не хотела покидать родину. Несмотря на поддержку России Повалий называет себя русской украинкой.

И хоть о ее российском гражданстве начали говорить еще в октябре 2023 года, все же в день выборов российского президента певица подтвердила слухи. Стоит отметить, что в Украине Повалий объявили о подозрении.

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Джиган Фото: https://www.novochag.ru/

Джиган

Уроженец Одессы 38-летний певец Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) также в день выборов президента России дал понять, что имеет российский паспорт. И хотя певец голосовал не в России, а в Дубае, он четко дал понять, что поддерживает политику Путина.

Джиган с 2000 лет начал строить свою музыкальную карьеру. Конечно, как и большинство украинских звезд, он попробовал проявить себя в Москве. Там его карьера стремительно пошла вверх. После 2014 года певец продолжал жить и работать в России. За два года полномасштабной войны в Украине певец ни разу не поддержал Украину. Он выбрал молчать. Зато на выборах Путина он четко дал понять, что не считает себя украинцем. Несмотря на поддержку России, все же певец решил пока пожить за границей.

Регине Тодоренко Фото: Global Look Press

Регине Тодоренко

Еще одна уроженка Одессы, 33-летняя Регина Тодоренко также приняла решение сменить гражданство. Как сообщают российские СМИ, телеведущая стала гражданкой России. Как и большинство ее коллег, она выбрала молчать о войне в Украине. Именно поэтому, несмотря на то, что имеет родных в Украине, она решила поддержать страну агрессора.

Любовь Успенская Фото: https://comments.ua/

Любовь Успенская

70-летняя уроженка Киева Любовь Успенская, которая еще в 1978 году эмигрировала в США, где впоследствии получила американское гражданство, также сменила паспорт. Именно накануне выборов в России стало известно, что певица также подала документ на гражданство России и уже успела получить новый паспорт.

Стоит отметить, что Любовь Успенская всегда считалась советской певицей. Большинство своей жизни она прожила в России. Однако, в 2019 году, уже после начала АТО, исполнила песню "Быть без тебя" на украинском языке. Однако после начала полномасштабной войны в Украине певица заявила, что поддерживает Россию и верит в ее силу. По ее словам, Россия защищает украинский народ.

Напомним, ранее мы писали, муж блогера Татьяны Пренткович переезжает из Украины. Кроме этого, Фокус писал, СМИ узнали подробности выезда за границу мужа блогерши Пренткович.