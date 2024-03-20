Принц Уильям пошутил об отсутствии Кейт Миддлтон

После длительного отсутствия супруги будущего британского короля на публике в сети всерьез обеспокоились состоянием принцессы. Впрочем, сразу после операции в январе 2024 года дворец сообщил, что она не вернется к работе раньше Пасхи.

Принц Уильям продолжает выполнять свои королевские обязанности на фоне болезней отца и жены. Об этом пишет Page Six.

Накануне принц Уэльский посетил галерею Millennium на севере Англии, чтобы обсудить усилия по борьбе с бездомностью с местной коалицией Homewards Sheffield.

Сын британского короля Чарльза III был, судя по всему, в хорошем настроении, поскольку его сфотографировали во время встречи с широкой улыбкой, и он вспомнил Кейт Миддлтон, которая сейчас восстанавливается после операции на брюшной полости. Уильям пошутил над одним гостем: "Это зона моей жены, ей нужно здесь сидеть".

Принц Уильям

Это первый официальный выход принца Уильяма после того, как он вышел с возлюбленной на фермерский рынок в Виндзоре, развенчивая всевозможные заговоры и слухи о принцессе Уэльской.

Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметили на фермерском рынке

С тех пор, как Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости в январе 2024 года, и Кенсингтонский дворец отметил, что она не будет работать до Пасхи, фанаты королевской семьи размышляли, почему ее на самом деле не видят на публике. В частности, распространялись слухи об изменах принца Уильяма и внебрачном ребенке.

А практически под каждым постом на страницах королевской семьи фанаты спрашивают, где Кейт.

Напомним, Кейт Миддлтон заметили на фермерском рынке.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на исчезновение принцессы Уэльской и "смерть" короля Чарльза ІІІ.