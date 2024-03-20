"Звездный статус сыграл против него": побратим Виталия Козловского рассказал всю правду о его службе в армии

Виталий Козловский уже 9 месяцев служит в армии. За это время он сменил несколько мест службы, поэтому среди побратимов певец теперь имеет немало знакомых.

Бывший побратим Виталия Козловского с позывным "Юнг" рассказал, какой на самом деле была у певца служба в армии. Публикация с исповедью солдата появилась на странице с названием "Позывной Юнг" в Фейсбук на которую подписаны лишь около десяти человек. В статусе страницы указано — психолог.

В рассказе военнослужащий с позывным Юнг рассказал историю, как в армии ему пришлось встретиться с известным украинским певцом Виталием Козловским. Увидев, что в их подразделение пришел известный артист военнослужащий сразу подумал, что происходящее делают для пиара певца. Однако уже впоследствии он изменил свое мнение.

"Мне выпала честь служить в одном батальоне с известным украинским певцом Виталием Козловским. Пишу это без пафоса и лести. Я видел собственными глазами, как Виталий достойно проходит через тяготы армейской службы, и это вызвало у меня искреннее уважение. Должен признаться, сначала я думал, что это какая-то пиарная история. Но с удивлением для себя, и к чести ему, увидел сам, как он бок о бок разделял все сложности и неудобства службы в пехотном батальоне с обычными солдатами", — написал военнослужащий с позывным "Юнг".

В своем рассказе собрат Виталия Козловского также отметил, что певцу не было никаких поблажек во время службы в армии.

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"Должен сказать, что руководство подразделения не делало ему никаких поблажек. Вполне возможно даже, что в некоторых случаях звездный статус сыграл против него. Смена гражданского комфорта на армейский аскетизм редко бывает легкой. Ну а для человека обласканного популярностью наверняка это в разы сложнее, особенно если это не дает особых привилегий, а лишь добавляет ненужного внимания к персоне. Но Виталий с достоинством, не теряя приветливой улыбки на лице, прошел через этот непростой опыт. На полигоне Виталий, будучи рядовым солдатом пехоты, со всеми рыл окопы, холостился, отрабатывал маневры. На общих спартанских условиях жил в казарме, ходил в наряды, выполнял приказы командиров. Выезжал на позиции в составе артиллерийского дивизиона, где и прошел свое первое боевое посвящение. Все по-честному, с потом и грязью, не для красивой картинки", — написал военный.

Он также рассказал, что однажды ему даже удалось помедетувать в комании артиста, однако он очень жалеет, что не успел с ним спеть.

Стоит отметить, что Виталий Козловский в июне 2023 года получил повестку и был мобилизован. Уже в июле он принял присягу и отправился на обучение с собратьями. После обучения вместе с другими солдатами Козловский был на выезде, где его собратья посвятили его в артиллеристы. Определенный период на фронте певец показывал своим подписчикам, реальную жизнь в армии. Сначала Козловский попал на службу в Национальной гвардии, однако уже в октябре его оттуда перевели. В декабре Козловский признался, что теперь служит в ВСУ. Однако уже сейчас он проходит службу в Национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее мы также писали, что Виталий Козловский тайно женился. Его, вероятной женой стала его же пиарщица Юлия Бакуменко.