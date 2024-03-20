Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения (фото)
19 марта 2024 года больной деменцией актер отметил 69-й день рождения. К нему обратились самые близкие люди.
61-летняя американская актриса Деми Мур поздравила бывшего мужа Брюса Уиллиса с 69-летием. Снимками с именинником звезда экрана делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.
"С днем рождения, БУ! Мы любим тебя и бесконечно благодарны за тебя", — написала Деми Мур.
В частности, она показала недавнее фото с больным деменцией актером, снимок "крепкого орешка" с пока единственной внучкой Луэттой и архивный кадр Брюса с тремя дочерьми от Деми Мур — Румер, Скаут и Таллулой.
"Спасибо за любящий пример воспитания детей даже после развода. Вы помогаете своим детям больше, чем думаете", "С днем рождения, милый Брюс!", "Их отношения — самая милая вещь", — присоединяются к поздравлениям Уиллиса фолловеры Деми в соцсети.
Пара была в браке с 1987 по 2000 годы. Они трижды стали родителями и уже даже дедушкой и бабушкой. Весной 2023 года старшая дочь экс-супругов Румер родила дочь Луэтту.
Вторая жена голливудского актера Эмма Хеминг-Уиллис также публично поздравила именинника.
"Как и вы, мы его просто обожаем. То, чего вы можете не знать, но, возможно, вы можете представить, что быть закутанной в его объятия — самое безопасное место во всем мире. Он настоящий джентльмен. С такой любовью отдавать и делиться... С днем рождения, любимый", — написала возлюбленная Брюса Уиллиса.
У супругов подрастают две дочери — Мейбл и Эвелин.
Старшая дочь именинника Румер тем временем показала ряд архивных кадров с отцом.
"Ты лучший папа, на которого я могла только надеяться. Спасибо за твою щедрость, твою глупость и сердце. Лу любит тебя так сильно. С днем рождения, папочка", — написала наследница Деми Мур и Брюса Уиллиса.
Напомним, Деми Мур на одном фото показала всех дочерей и внучку.
Также Фокус писал о болезни дочери Брюса Уиллиса.