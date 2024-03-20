Вячеслава Узелкова "похоронили" заживо — боксер ответил (фото)

Вячеслав Узелков резко ответил на слухи о его смерти и заявил, что знает, кто за этим стоит.

44-летний бывший боксер Вячеслав Узелков озадачил подписчиков новостью о собственной смерти. Фото на котором изображено его лицо и свеча с подписью: "Родные убиты горем. Трагическая весть. Он умер. Неописуемая потеря", он опубликовал у себя на странице в Инстаграм.

Как оказалось такую рекомендацию выбило тренеру в его телефоне. В частности, это оказалась фейковая новость, а точнее новость вообще не о боксере Вячеславе Узелкове, а о смерти 78-летнего ученого. Однако, вероятно, для больших просмотров, журналисты решили использовать фото именно Вячеслава со свечой. На самом же сайте после перехода фото Вячеслава со свечой отсутствует.

Вячеслав Узелков о своей смерти Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/ Вячеслав Узелков о своей смерти Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

"Вы считаете, что живы и живете в этом мире? Я считаю, что нет. Ваша жизнь как спичка, погорела без надобности и погасла. Да, я не умер, то сообщение, из изданий какой-то *рени. Но я знаю, от кого исходил тот посыл. Так пусть она с тем и живет", — написал у себя на странице боксер после того как увидел публикацию.

Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

Стоит отметить, что в феврале 2024 года тренер по боксу Вячеслав Узелков сообщил о проблемах со здоровьем. Тогда он оказался в винницкой больнице. Уже через неделю боксера госпитализировали в Киев. Там в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова Вячеславу Узелкову провели операцию. В начале марта Вячеслав Узелкова выписали из больницы и он вернулся домой. Однако, как выяснилось ему предстояла еще третья операция.

Напомним, ранее мы писали, что Вячеслав Узелков, который перенес операцию, пожаловался на детей от Марины Боржемской. Кроме этого, фокус писал, что Вячеслав Узелков во второй раз женится.