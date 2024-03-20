В Лондонской клинике нарушили конфиденциальность Кейт Миддлтон, — СМИ

Руководство медицинского учреждения начало расследование из-за обвинений в нарушении конфиденциальности жены будущего короля Великобритании. Здесь ей сделали операцию на брюшной полости в январе 2024 года.

Лондонская клиника, где оперировали Кейт Миддлтон, начала расследование в связи с жалобами на то, что сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы Уэльской. Об этом пишет Mirror.

Руководство известного медицинского учреждения начало расследование из-за обвинений в нарушении конфиденциальности жены будущего короля Великобритании, когда она была пациенткой в Лондонской клинике в январе 2024 года. Как сообщается, по крайней мере один сотрудник был пойман при попытке получить доступ к медицинским записям о состоянии здоровья Кэтрин.

Лондонская клиника

"Это серьезное нарушение безопасности и невероятно убыточно для больницы, учитывая ее безупречную репутацию в лечении членов королевской семьи. Руководители больницы связались с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как им была доведена информация об инциденте, и заверили, что дворец проведет полное расследование. Весь медицинский персонал был крайне шокирован и смущен этими обвинениями", — рассказывает инсайдер издания.

Как известно, получение доступа к медицинским записям пациента без его согласия является уголовным преступлением для персонала медицинского учреждения.

В Лондонской клинике отказались комментировать эти заявления, но сказали: "Мы твердо убеждены, что все наши пациенты, независимо от их статуса, заслуживают полной конфиденциальности и конфиденциальности в отношении их медицинской информации".

Принцессе Уэльской уже сообщили о вероятном инциденте. Впрочем, ее реакция пока неизвестна.

"Я говорю это как человек, который все еще находится на медсестринском учете, что правила очень, очень понятны для всех пациентов. Если вы не ухаживаете за этим пациентом или если они не дали вам своего согласия, вы не должны просматривать записи пациентов", — отметила министр здравоохранения Мария Колфилд.

Лондонская клиника

Она добавила, что, как поняла, полицию уже попросили рассмотреть претензии.

На протяжении многих лет медицинским учреждением британской королевской семьи была больница короля Эдуарда VII, незаметно расположенная в лондонском медицинском районе Харли-стрит. Здесь проходили лечение принц Филипп, королева Елизавета ІІ, королева Камилла. Впрочем, новый британский король Чарльз III и его невестка почему-то выбрали другое медицинское учреждение — Лондонскую клинику. Королевский эксперт Эмми Гриффитс объяснила, что определенные специалисты из больницы короля Эдуарда VII перешли в эту клинику.

"Итак, связь есть. Люди часто выбирают больницу на основе консультанта и помощи, которую они получат", — рассказала Гриффитс.

После операции Чарльза из-за увеличенной простаты ему диагностировали рак. Сейчас он лечится и передал часть обязанностей жене Камилле и сыну Уильяму.

"Его Величество прошел курс лечения от доброкачественного увеличения предстательной железы, во время которого было обнаружено отдельное беспокойство и диагностировано как форма рака. Теперь он получит соответствующее лечение для этого второго заболевания", — говорилось в официальном заявлении.

Король Чарльз III Фото: The Royal Family

К Кейт Миддлтон сейчас приковано особое внимание прессы и фанатов монаршей семьи, ведь официально она в последний раз выходила на публику в конце декабря 2023 года. После операции на брюшной полости официальные представители монаршей персоны сообщили, что она отошла от обязанностей, как минимум, до Пасхи.

Впрочем, сообщения Кенсингтонского дворца мало волнуют поклонников семьи Уэльских, которые начали активно рассуждать, куда же на самом деле исчезла жена принца Уильяма. Даже кадры принцессы с мужем на фермерском рынке в Виндзоре не помогли фанатам успокоиться, ведь некоторые считают, что женщина на видео не похожа на Миддлтон.

Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметили на рынке

Напомним, Кейт Миддлтон заметили на фермерском рынке.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на исчезновение принцессы Уэльской и "смерть" короля Чарльза ІІІ.