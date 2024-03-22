"Уильям рядом": Кейт Миддлтон диагностировали рак (видео)

В начале 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Послеоперационные тесты выявили онкологию, из-за чего Кэтрин начала проходить химиотерапию.

Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла на связь и сообщила, что у нее диагностировали рак и она проходит "профилактическую" химиотерапию, что стало "шоком" для них с принцем Уильямом. Видеообращение появилось на страницах Уэльских в соцсетях.

В эмоциональном ролике, снятом в Виндзоре, жена будущего короля Великобритании рассказала, что эта новость стала "большим шоком" и что они с мужем "делали все возможное, чтобы проработать и решить это частным образом ради их молодой семьи".

Это произошло через несколько дней после того, как Кэтрин заметили с принцем Уильямом, когда они выходили с фермерского рынка неподалеку от своего дома в Виндзоре.

"Нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как это им удобно, и заверить их, что со мной все будет хорошо", — призналась принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма добавила, что чувствует себя хорошо и становится ежедневно "сильнее".

"То, что Уильям рядом со мной, также является источником утешения и успокоения. Как и любовь, поддержка и доброта, которые проявляли так много из вас. Это так много значит для нас обоих", — рассказала невестка короля Чарльза III.

Рак принцессы обнаружили после серьезной операции на брюшной полости в Лондонской клинике в январе 2024 года. Кенсингтонский дворец тогда попросил людей не спекулировать о здоровье монаршей персоны, однако недавно стало известно, что даже сотрудники престижного медицинского учреждения незаконно пытались получить персональную информацию о Кэтрин. Вероятно, это и стало причиной того, что принцесса сама решила прямо сообщить своим поклонникам о причинах длительного отсутствия на публике.

В частности, Кейт Миддлтон отметила, что сама операция в январе прошла хорошо, однако послеоперационные тесты впоследствии показали, что рак "существовал".

Одно из последних официальных появлений Кейт Миддлтон на публике в декабре 2023 года Фото: Getty Images

Новость создает очередной кризис для британской королевской семьи в то время, когда король Чарльз III также борется с онкологией. В январе 2024 года у Сары, герцогини Йоркской, диагностировали рак кожи только через полгода после лечения рака груди.

Напомним, Кейт Миддлтон заметили на фермерском рынке.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Пасху 2024.