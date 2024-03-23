Брат Кейт Миддлтон трогательно обратился к ней и показал архивное фото

Принцесса Уэльская накануне откровенно рассказала о своей борьбе с раком. Она проходит химиотерапию и находится на ранней стадии лечения.

Брат Кейт Миддлтон выразил поддержку принцессе и показал архивный снимок с королевской персоной. Фото Джеймс Миддлтон опубликовал в Instagram.

"За эти годы мы вместе поднялись на многие горы. Как семья, мы поднимемся и на эту вместе с тобой", — написал младший брат принцессы Уэльской.

Джеймс Миддлтон показал архивный кадр с сестрой во время похода в горы.

Кейт Миддлтон с братом Джеймсом

Ранее Джеймс признавался, что гордится своей знаменитой сестрой.

"Она моя сестра... и я очень горжусь и всегда удивляюсь тому, как много она делает, и это продолжает оставаться в центре моего внимания. Видеть, как она расцветает в этой роли... Я очень горжусь ею", — отмечал брат жены будущего британского короля.

Мама и брат Кейт Миддлтон Фото: Instagram/James Middleton

Кроме брата, у Кейт Миддлтон также есть сестра Пиппа. Она поддерживает теплые отношения с родными людьми.

Кейт Миддлтон с сестрой Пиппой Фото: Getty Images

Накануне принцесса Уэльская сообщила, что последние месяцы борется с онкологией. Диагноз стал "большим шоком" как для нее, так и для принца Уильяма, и пара пыталась решить эту проблему частным образом, чтобы защитить своих троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Кэтрин заверила наследников, что с ней "все будет хорошо".

Напомним, у брата Кейт Миддлтон родился первый ребенок.

Также Фокус писал о реакции короля Чарльза ІІІ на тяжелую болезнь его невестки.