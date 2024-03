Прощай, Илон Маск: певица Граймс начала встречаться с известным диджеем

Граймс опубликовала фото с диджеем Anyma. Интересно, но ранее музыкант был женат на Виттории Черетти, новой девушке Леонардо Ди Каприо.

Певица Клэр Буше, или Граймс, бывшая девушка Илона Маска и мать троих его детей, рассекретила своего нового бойфренда. Оказалось, что она теперь встречается с итальянским диджеем Маттео Миллери, который выступает под псевдонимом Anyma. Совместные фото Граймс опубликовала в своем Instagram.

36-летняя Grimes показала фото с новым бойфрендом, подписав снимки: "Красавица и чудовище".

Граймс и Маттео Миллери

Новым избранником певицы стал 35-летний диджей Anyma из Италии. Его настоящее имя — Маттео Миллери. Летом прошлого года Клэр и Маттео выпустили общий трек Welcome To The Opera, который вместе исполнили на фестивале Tomorrowland в Бельгии.

На фотографиях, опубликованных Grimes, пара позирует на фоне розового фонаря, подсвечивающего силуэты влюбленных. На другом снимке Граймс и Маттео целуются.

Граймс и Маттео Миллери Фото: Instagram/grimes

Маттео Миллери родился в Нью-Йорке и после переехал в Италию. Он познакомился с Кармине Конте в Милане в 2008 году, когда изучал звукорежиссуру в институте SAE . Они сформировали дуэт Tale of Us и переехали в Берлин, где стали знамениты, исполняя электронную музыку. В 2016 году они также основали собственный лейбл Afterlife, который также проводит мероприятия.

Миллери женился на итальянской супермодели Виттории Черетти в 2020 году. В июне 2023 года Черетти объявила о том, что она рассталась с Миллери. Это произошло вскоре после того, как таблоиды начали писать о ее романе с Леонардо Ди Каприо. Сам Миллери развод не комментировал.

Маттео Миллери

А Клэр Буше ранее встречалась со скандальным миллиардером Илоном Маском. Их отношения длились около трех лет. За это время прославилась не только своими совместными мечтами о полете на Марс, но и рождением двух детей, которым Граймс и Илон дали очень странные имена. Мальчика назвали X Æ A-12, а девочку – Exa Dark Sideræl.

Граймс, Илон Маск и их первенец Х Фото: Elon Musk/Twitter

В сентябре прошлого года стало известно, о третьем общем ребенке Маска и Граймс. Мальчика назвали Техно "Тау" Механикусом. Младший малыш, скорей всего, появился на свет благодаря суррогатному материнству. Так как его старшая сестра появилась на свет именно таким образом. Граймс сообщала, что первую беременность она переносила невероятно тяжело и даже рисковала потерять ребенка.

После она жаловалась, что Илон Маск не дает ей видеться со старшим сыном, которого они зовут просто Х.

Х и правда является "фаворитом" Маска, у которого всего 10 детей от трех женщин. Его первенец Невада умер в младенчестве. Именно старшего сына от Граймс Илон выделяет среди прочих детей, и он чаще других появляется в компании отца.