Минтай в сметанном соусе с маринованными огурцами: готовим постное блюдо
Такую рыбу можно есть как самостоятельное блюдо или подавать с любым гарниром.
Во время Великого поста на столе одним из самых частых блюд становится рыба в любом виде: жареная, запеченная, котлеты из рыбы или уха. Поэтому хотим поделиться с вами рецептом запеченного минтая в сметанном соусе с маринованными огурцами из блога "Консервация и кулинария".
Минтай в сметанном соусе с маринованными огурцами
Ингредиенты:
- минтай – 400 гр;
- сметана – 150-180 гр;
- огурцы маринованные – 100 гр;
- укроп;
- чеснок сушеный (гранулированный) – 0,5 ч. л;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Минтая почистить и порезать средними кусочками. Посолить и поперчить по вкусу. Выложить рыбу в форму для запекания.
Маринованные огурцы натереть на мелкой терке. Укроп мелко порубить.
Соединить сметану, сушеный чеснок, укроп и огурцы. Перемешать соус и распределить его равномерно поверх кусочков минтая. Накрыть, поместить в холодильник и дать 1-1,5 часа промариноваться.
Духовку разогреть до 180-190 градусов и отправить туда форму с рыбой. Запекать минтай 30-35 минут.
Такую рыбу можно есть как самостоятельное блюдо или подавать с любым гарниром.
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