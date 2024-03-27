Минтай в сметанном соусе с маринованными огурцами: готовим постное блюдо

Такую рыбу можно есть как самостоятельное блюдо или подавать с любым гарниром.

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Во время Великого поста на столе одним из самых частых блюд становится рыба в любом виде: жареная, запеченная, котлеты из рыбы или уха. Поэтому хотим поделиться с вами рецептом запеченного минтая в сметанном соусе с маринованными огурцами из блога "Консервация и кулинария".

Минтай в сметанном соусе с маринованными огурцами

Ингредиенты:

минтай – 400 гр;

сметана – 150-180 гр;

огурцы маринованные – 100 гр;

укроп;

чеснок сушеный (гранулированный) – 0,5 ч. л;

соль, перец.

Способ приготовления:

Минтая почистить и порезать средними кусочками. Посолить и поперчить по вкусу. Выложить рыбу в форму для запекания.

Маринованные огурцы натереть на мелкой терке. Укроп мелко порубить.

Соединить сметану, сушеный чеснок, укроп и огурцы. Перемешать соус и распределить его равномерно поверх кусочков минтая. Накрыть, поместить в холодильник и дать 1-1,5 часа промариноваться.

Духовку разогреть до 180-190 градусов и отправить туда форму с рыбой. Запекать минтай 30-35 минут.

Такую рыбу можно есть как самостоятельное блюдо или подавать с любым гарниром.

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